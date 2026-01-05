台股站上3萬點里程碑 大漲755點史上第7大

2026一開年資本市場就異常火熱，在國際科技題材與資金回流帶動下，台股強勢表態，加權指數今(5)天盤中首度突破3萬點整數關卡，終場大漲755.23點，收在30,105點，寫下歷史新頁；同時，引導國人中長期投資的重要制度「台版TISA」上路滿半年，累計參與人數達7萬人，顯示市場短線量能與長期投資布局同步推進。

台股今日延續開年漲勢，加權指數以29,779點開盤後迅速走高，在權值股領軍下，盤中最高來到30,339.32點，正式跨越3萬點大關。終場指數收在30,105.04點，上漲755.23點，成交金額達8,007.93億元，雙雙寫下重要紀錄，市場氣氛相當熱絡。

從漲點表現來看，台股史上最大單日漲點為去(2025)年4月10日的1,608點，其後超過700點的漲幅還有去年11月20日、4月23日、2024年8月27日及2021年5月18日等多個交易日。今日上漲755點，名列史上第7大漲點，具有指標性意義。

在成交量方面，集中市場成交金額衝上8,007.93億元，改寫台股史上單日最大量紀錄。回顧過往，先前單日成交金額高點多落在7,200至7,800億元區間，此次一舉突破8,000億元，反映市場交易動能放大。

在量能同步升溫下，證交稅挹注效果隨之浮現。證券分析師推估，若以今日成交金額8,007.93億元估算，並依當沖與非當沖交易比例分別適用不同稅率，單日可望為國庫帶來約22.89億元證交稅收入。

在短線行情升溫之際，長期投資制度持續累積基礎。被稱為「台版TISA」的「台灣個人投資儲蓄帳戶」制度實施屆滿半年。根據集保結算所統計，目前累計參與人數已有7萬人，帳戶資產規模約90億元，國人對中長期理財工具的接受度逐步提升。

集保結算所表示，TISA去年6月推動，主打低門檻、低費率與專戶控管設計，目前有22家投信公司發行37檔TISA級別基金，基金經理費相較一般產品讓利約0.45%至1.1%。以長期投資30年、年化報酬率6%試算，費用讓利有助於滾大複利效果，提高整體投資成果。

銷售通路方面，現階段已有9家銀行與券商參與。集保結算所董事長林丙輝指出，TISA以投資人需求為核心，透過「千元起投」與定期定額機制，分散配置、降低進場時點風險，未來將規畫納入股票與ETF等多元商品，並協助爭取租稅配套，強化國人長期財務準備。

