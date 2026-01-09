台股站上3萬點 他問「8千點的年代怎麼活」 網嘆：至少當年買得起房





1月5日台首度突破3萬點，引發各界關注與討論。有網友想起以前曾有一段時期，台股在8000點左右停滯，好奇那個時代的民眾是怎麼生活的？此話題很快引起眾人熱議。

該名網友是在論壇PTT以「股市8000點多時代，日子過的怎樣？」為題發文，表示自己沒經歷過股市萬年8000的時代，是2020年開始投資股票，當時台股約1萬1千點、台積電一張的股價約450，沒想到才過了幾年就漲幅驚人，他也因此感到好奇，在之前「股市萬年卡在8000上不了」的年代，大家都是怎麼生活？

▼有網友好奇，之前長期停滯在8000點左右的年代，那時的人都是怎麼生活的？（圖／東森新聞資料照）

此話題吸引許多網友聊言討論，不少網友指出，那時雖然股市沒有現在熱，但相對的物價也低，生活未必比現在困難，有許多人都以國民小吃「雞排」的價格說明情況：「當年領3萬雞排40，現在領4萬雞排90」、「當時雞排30元隨便吃，現在110直接不吃」、「雞排35還送大杯飲料」、「那時候買不買雞排需要猶豫一下，現在是直接不吃了」。

▼有網友指出，當年股價雖不高，但物價也相對低，感嘆「日子雖然苦但至少買得起房」。（示意圖／取自pixabay）



還有網友指出，不只是民生物價，當年能買得起房的人也比現在多：「一個人上班能買房、養兩個小孩」、「那時候日子雖然苦，但大家買得起房，也敢生孩子」、「當然不怎麼樣啊，也就是買得起房子而已」、「台灣最貧困的時代，失業率爆炸的年代，但是買得起房子、養得起小孩」、「當時物價跟現在比起來便宜多了，房子也買得起」，感嘆「現在房價、物價跟當時完全沒得比」、「現在是薪資跟不上漲幅，都被吃光了」。

（封面圖／東森新聞）

