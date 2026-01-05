台股站上3萬點！傳言國安基金壓盤不讓漲太高？操盤手說話了

財政部政務次長阮清華表示，台股站上3萬點，國安基金不會壓盤，尊重市場機制，資料照。李政龍攝



國民黨立委羅明才今（5）日質詢，台股今天站上3萬點大關，外傳國安基金及8大行庫在政府授意下「壓盤」，不讓台股漲太高。對此財政部政務次長、國安基金操盤手阮清華回應表示，國安基金還沒退場前不會拋售股票，也會尊重市場機制「不會壓」。

立法院財政委員會今天邀各相關部會，就115年度總預算未審，對國安及地方建設影響進行專案報告。羅明才在邀請阮清華上台質詢時，還一邊開玩笑說，「阮次長一上台股市就上3萬點」，並詢問，台股是否從此穩穩站上3萬點？

阮清華表示，股市很難預估，目前我國關於AI、高速運算，因為是站在「對的一方」，產業發展未來滿好的。

羅明才又問，市場在傳，政府授意不要讓台股漲太多，不要超過3萬點，這是真的的嗎？阮清華先說，「今天已超3萬點了」，又再表示，「我們沒有壓」，國安基金在宣布退場前不能賣股，至於何時退場，要召開委員會，由國安基金委員共同決定。

阮清華也補充，即便國安基金決議退場，也不是一天、二天就賣掉，要看市場狀況。

羅明才表示，3萬點是台股重要關卡，希望經濟繼續成長，全民一起拚經濟，不要打壓，讓他自由發展。阮清華則重申「我們會尊重市場機制不會壓啦！」。

