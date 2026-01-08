台股站上3萬點 林修銘：2026年是快樂的挑戰

（中央社記者曾仁凱台北8日電）2026年一開春，台股就站上3萬點，上市公司總市值直逼新台幣百兆元，台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，2026年對證交所而言是「快樂的挑戰」。

證交所今天舉行歲末新春記者會，林修銘表示，台股頻創新高，是反映台灣的產業實力，台灣資本市場有基本面做支撐，不是虛胖。他指出，這段期間美國以科技股為主的那斯達克（NASDAQ）同樣有很亮麗的表現，台股與國際市場連動。

展望2026年台股，林修銘表示，證交所做為證券交易平台，無法預測數字，但「現在看起來動能還是滿強」，對台股有信心。

林修銘指出，台股站上3萬點，近日單日成交值突破新台幣8000億元，這和過去是不同量級，對於證交所而言，包括IT資訊系統、資安等許多環節都帶來新的挑戰，但這是「快樂的挑戰」。

隨著台股市值接近百兆元，最近剛擠下法國，成為全球市值規模第7大股市。林修銘透露，台股現在已躋身國際股市市值的前段班，惟目前台股是全球交易時間最短的股市之一，證交所內部正持續研議延長交易時間的可能性。

證交所自結2025年稅後純益超過130億元，與2024年的135.54億元相去不遠，每股純益超過7.5元，對照2024年的10.15元縮水，證交所說明，主要是去年盈轉增資配股3元，股本因而膨帳3成，造成每股獲利被稀釋。（編輯：張均懋）1150108