台股站上3萬點 林修銘：2026年是快樂的挑戰

開年台股就站上三萬點，證交所董事長林修銘表示，對證交所而言是快樂的挑戰。（記者陳建興攝）

記者陳建興／台北報導

二０二六年一開春，台股就站上三萬點，上市公司總市值直逼一百兆元，台灣證券交易所董事長林修銘八日在歲末新春記者會上表示，二０二六年對證交所而言是快樂的挑戰。

林修銘指出，台股頻創新高，是反映台灣的產業實力，台灣資本市場有基本面做支撐，不是虛胖。他指出，這段期間美國以科技股為主的那斯達克同樣有很亮麗的表現，台股與國際市場連動。

展望二０二六年台股，林修銘表示，證交所做為證券交易平台，無法預測數字，但現在看起來動能還是滿強，對台股有信心。

他並指出，台股站上三萬點，近日單日成交值突破八千億元，這和過去是不同量級，對於證交所而言，包括ＩＴ資訊系統、資安等許多環節都帶來新的挑戰，但這是快樂的挑戰。

隨著台股市值接近百兆元，最近剛擠下法國，成為全球市值規模第七大股市。林修銘透露，台股現在已躋身國際股市市值的前段班，惟目前台股是全球交易時間最短的股市之一，證交所內部正持續研議延長交易時間的可能性。