台股站上3萬點 謝金河揭「上攻3萬5」關鍵

▲台北股市在2026年氣勢如虹，開年站上3萬點整數關卡，隨後又成功站上31000點，市場交投氣氛熱絡，成交量一度站上8000億元大關。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市在2026年氣勢如虹，開年站上3萬點整數關卡，隨後又成功站上31000點，市場交投氣氛熱絡，成交量一度站上8000億元大關，不過即便如此，還是有不少人看衰台股，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文指出這些人「對這塊土地沒有一點感情」，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力。他並分析「上攻3萬5」關鍵點。

謝金河表示，從書架上翻出一本2001年先探投資週刊出版的財訊四季報線圖年鑑，這是當年他負責主編的，把台灣股市每一個階段的轉折與大事紀都標示清楚，現在回頭再看一下，真的很有感覺。

廣告 廣告

謝金河回憶，1984年7月1日去財訊上班，那個時候他算是半個政治狂熱份子，寫地方派系、選情分析、黨外雜誌都有他的文章。一開始，辦公室在談股票，他根本切不進去，聽到有人談論股票，他掉頭就走。這個時候指數正從969點往下走，隔年發生驚天動地的十信事件，股市跌至636點，這個時候他開始關注股市。

謝金河為了研究技術分析，他把張齢松的股票操作學讀透，再來研究財團，從國泰蔡家，到水泥業大亨，台塑王家兄弟。在1980年代，這是台灣風起雲湧的大時代，政治上有13兄弟，地下金融有鴻源地下投資公司，於勇明、劉鐵球他都見過，台股就在台灣錢淹腳目中快速前進。

股市在636點的時候，成交量在2億元以下，到了1987年股市過1000點，然後到4796點又回檔。到1988年台股到10256點，看到股市上萬點，號子都開香檳。那個時候他們都在爭議成交量從10億變100億，是不是天量，對照今天一天一兆元的天量，當然難以想像。

1988年股市上萬點，遇上郭婉容的證所稅事件又崩盤，他去過中山堂看股民的抗爭。到了1990年2月16日台股到12682點，成交量2160億元，台股後來慘跌一萬點，指數剩下2485點。這一年，台灣為了西進？南進？吵成一團！他認為西進會成為主流，中國在六四後成為世界工廠，台灣的人流，物流，金流全流向中國，西進的財團成贏家，台股沈默30年。

台股重返12682點是2020年7月8日的事，這已經是蔡總統的第二個任期。台股下一個征程是2024年3月7日越過20000點大關，今年川普活捉馬杜羅這一天，台股站上30000點。

他曾經寫到小英總統8年台股漲12315點，如果賴總統要比照辦理，如果能執政8年，目標要到35000點，現在看起來速度加快，這當然與台積電有關。台積電在90年代從36.4元起跑，2019年來到206.5元，2020年疫情來襲，股價跌到235.5元，去年川普關稅，股價跌至780元，現在看到1750元，這真是大時代。

謝金河表示，這些年很多生活在台灣的人，天天唱衰台灣，也唱衰台積電，對這塊土地沒有一點感情，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國禁H200進口？謝金河稱黃仁勳失算 輝達未來面臨市場重新評價

中國佈局低軌衛星！謝金河點名「台廠7猛將」：今年都很熱鬧！

伊朗爆示威潮、川普喊準備協助 謝金河：大家都在等下一張骨牌！