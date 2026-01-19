台股站上3萬點 謝金河揭「上攻3萬5」關鍵
[NOWnews今日新聞] 台北股市在2026年氣勢如虹，開年站上3萬點整數關卡，隨後又成功站上31000點，市場交投氣氛熱絡，成交量一度站上8000億元大關，不過即便如此，還是有不少人看衰台股，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文指出這些人「對這塊土地沒有一點感情」，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力。他並分析「上攻3萬5」關鍵點。
謝金河表示，從書架上翻出一本2001年先探投資週刊出版的財訊四季報線圖年鑑，這是當年他負責主編的，把台灣股市每一個階段的轉折與大事紀都標示清楚，現在回頭再看一下，真的很有感覺。
謝金河回憶，1984年7月1日去財訊上班，那個時候他算是半個政治狂熱份子，寫地方派系、選情分析、黨外雜誌都有他的文章。一開始，辦公室在談股票，他根本切不進去，聽到有人談論股票，他掉頭就走。這個時候指數正從969點往下走，隔年發生驚天動地的十信事件，股市跌至636點，這個時候他開始關注股市。
謝金河為了研究技術分析，他把張齢松的股票操作學讀透，再來研究財團，從國泰蔡家，到水泥業大亨，台塑王家兄弟。在1980年代，這是台灣風起雲湧的大時代，政治上有13兄弟，地下金融有鴻源地下投資公司，於勇明、劉鐵球他都見過，台股就在台灣錢淹腳目中快速前進。
股市在636點的時候，成交量在2億元以下，到了1987年股市過1000點，然後到4796點又回檔。到1988年台股到10256點，看到股市上萬點，號子都開香檳。那個時候他們都在爭議成交量從10億變100億，是不是天量，對照今天一天一兆元的天量，當然難以想像。
1988年股市上萬點，遇上郭婉容的證所稅事件又崩盤，他去過中山堂看股民的抗爭。到了1990年2月16日台股到12682點，成交量2160億元，台股後來慘跌一萬點，指數剩下2485點。這一年，台灣為了西進？南進？吵成一團！他認為西進會成為主流，中國在六四後成為世界工廠，台灣的人流，物流，金流全流向中國，西進的財團成贏家，台股沈默30年。
台股重返12682點是2020年7月8日的事，這已經是蔡總統的第二個任期。台股下一個征程是2024年3月7日越過20000點大關，今年川普活捉馬杜羅這一天，台股站上30000點。
他曾經寫到小英總統8年台股漲12315點，如果賴總統要比照辦理，如果能執政8年，目標要到35000點，現在看起來速度加快，這當然與台積電有關。台積電在90年代從36.4元起跑，2019年來到206.5元，2020年疫情來襲，股價跌到235.5元，去年川普關稅，股價跌至780元，現在看到1750元，這真是大時代。
謝金河表示，這些年很多生活在台灣的人，天天唱衰台灣，也唱衰台積電，對這塊土地沒有一點感情，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力！
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中國禁H200進口？謝金河稱黃仁勳失算 輝達未來面臨市場重新評價
中國佈局低軌衛星！謝金河點名「台廠7猛將」：今年都很熱鬧！
伊朗爆示威潮、川普喊準備協助 謝金河：大家都在等下一張骨牌！
其他人也在看
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 4
金寶6天股價狂噴62%...創26年新天價 分析師這樣看
金寶（2312）今（19）日股價續燃，盤中一度衝上36.95元、漲幅達9.6%，短短6天股價狂飆62%，創下近26年新天價。運達投顧分析師陳石輝認為，金寶資金已經逐步在撤出，輪動至族群中其他如啓碁等個股，建議分批調節手中金寶持股，空手者則別追入。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
南亞科飆250元創高！美光收購力積電記憶體再飆揚？ 「這4檔」後市同步看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導為應對日益嚴重的缺貨潮，全球三大記憶體廠之一的美光（Micron）宣布將以18億美元收購力積電（6770）的苗栗銅鑼P5晶圓廠，...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
記憶體越關越大尾！南亞科等8檔亮燈漲停 分析師：力積電相輔相成
記憶體多檔股票目前仍被關禁閉，但隨著美光再創新高，帶動今（19）日相關族群勁揚，截至上午9時40分，DRAM雙雄華邦電（2344）與南亞科（2408）買盤續熱雙雙亮燈，包括力積電（6770）等共8檔也來到漲停。摩爾投顧分析師林漢偉指出，力積電賣廠題材點火，與記憶體族群相輔相成，建議投資人目前仍可以續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
下一個噴封測？報價看漲3成恐迎第2波 「這檔記憶體」猛飆31.5%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求強勁，近期記憶體相關個股股價表現也十分強盛，加上市場傳出調高記憶體封測報價的聲音，力成（6239）本週股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股創高日不是台積電最猛 記憶體全面暴走它直接封王！
台股16日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。記憶體超級週期使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等等漲幅更勝台積電，收盤漲幅均逾5%，也連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
面板雙虎哭暈！外資本周大倒貨24.9萬張 低軌衛星「這檔」遭連4砍提款32億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股加權指數周五收在31408.70點，周線上漲1119.74點，漲幅3.70%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周買超565.63億元。隨著A...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
力積電銅鑼廠賣美光點火！亮燈鎖死62元還有14萬張買不到 分析師：續抱
力積電（6770）宣布將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，激勵今（19）日一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，截至上午9時30分，成交量為1萬5,930張，另外還有逾14萬張買單高掛；分析師建議，由於目前仍被關禁閉，走勢仍強勁，不建議投資人在此時獲利了結。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 12
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
玻纖布短缺引爆！「玻璃龍頭」單週漲破19%、猛拔2根漲停 訂單看到2027上半年
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI相關需求急增，市場傳出玻纖布嚴重短缺，預估至少會延續到2027下半年，就連科技巨頭蘋果與輝達、Google等都展開資源...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛
力晶集團的晶圓代工廠力積今天宣布與記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元現金收購力積電銅鑼P5晶圓廠。被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁寫給員工一封信，強調銅鑼廠在正式合約簽定18個月內分階段轉讓給自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
台股ETF除息大秀 接力登場
台股ETF於2026年除息大秀接力登場，21檔台股相關ETF將於本周19日至22日之間展開2026年首次除息，其中包含多檔重量級ETF，例如元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）等，以及主動式的主動安聯台灣高息（00984A）將第二次除息、以及平衡型ETF中股票部位布局於台股的平衡凱基雙核收息（00981T）也將展開掛牌後首次除息。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
12月營收狂增25%！載板「這檔」搭AI伺服器、玻纖布題材飆歷史天價 攜力積電3檔量增價揚封王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受惠於全球AI伺服器擴建，ABF載板轉向高效能運算（HPC）領域，客戶在AI加速器、ASIC客製化晶片持續放量，需求量再度拉大，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1月ETF除息潮啟動 陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷 美國房市、消費與PMI接力登場｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在1月ETF除息潮啟動，科技股高配息與投等債穩健收益並行；亞洲金融論壇登場在即，陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷；以及美國房市、消費與PMI接力登場，台灣投資人關注景氣溫度變化。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 發表留言
手握全球8成市占！「HDI板龍頭」搭衛星題材創25年新高 投信單週豪撒31億元補貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（01/12～01/16）終場加權指數上漲1119.74點，漲幅3.7%，收在31,408.7點。根據證交所盤後籌碼，投信本週買進496.35...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
機器人準備起飛了！「傳動元件廠」單週漲逾1成 訂單穩健後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導機器人股、傳動元件廠上銀（2049）受惠美國對台灣徵收的關稅定案，已由原先暫定的20%降至15%且不疊加，達成與競爭對手日本...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
金仁寶集團同步發威！「這檔」11月EPS狂飆4036% 金寶拉4根漲停達連6紅49%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在亮麗財報帶動下，金仁寶集團近期行情優異，代工大廠金寶（2312）截至上週五（16日）已連續6個交易日上漲，累計漲幅48.79%...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
力積電銅鑼廠569億賣美光換AI入場券 「九命怪貓」黃崇仁背後盤算曝光
台灣半導體產業迎來震撼性的跨國結…民報 ・ 1 天前 ・ 8
台股創高日！記憶體股集體暴衝 最大黑馬竟是它
記憶體超級週期，使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等漲幅更勝台積電，(16)日收盤漲幅均逾5%，台股當日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。也連帶讓擁有記憶體權重，高達3成的台新臺灣IC設計（00947）收盤上漲3.2%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言