台股站上3萬點 「還有便宜可撿？」 專家曝2方向：別急著放空





台積電近期衝上歷史新高1705元，帶動台股站上3萬點大關，記憶體、PCB族群類股也欣欣向榮，至於投資人是否還有沒有便宜的股票可以做？冠軍操盤手楊雲翔表示，即使指數站上3萬點，還是有便宜的股票可以留意，此外，他也強調，3萬點之上不要急著預設立場、也不要先想著放空；趨勢是多，就專心找對的族群、對的位置、合理的評價，用風控換取順勢操作的空間。

楊雲翔在粉絲專頁「楊雲翔的量價操盤術」分享，前一段時間大盤曾經兩次拉回到季線再彈上來，形成三角收斂，如果能有效突破，很有機會站上三萬點，只是沒想到速度會這麼快。原本大家擔心融資過高會變成賣壓，結果實際上看到的是賺錢的融資，加上外資重新站回買方，量能是健康的，這反而成為優勢。

楊雲翔指出，在這樣的多方趨勢下，他不會再堅持去找所謂「拉回季線再攻」的股票，因為數量真的不多，他將會改成聚焦在強勢族群裡，挑選「本益比相對低」、「基本面有跟上」、「接近創高或即將創高的標的」。創高代表市場上已經沒有套牢賣壓，發動時速度往往很快。

關於族群類股，楊雲翔表示，近期他關注到「方向」，一個是特用化學，另一個是低軌衛星相關；台積電先進製程持續推進，從三奈米到二奈米，相關供應鏈的營運與獲利都有明顯拉升。在同一個族群裡，有些個股已經漲很多，但也還找得到本益比只有二十倍左右、獲利持續成長、技術面又接近創高的位置，這種他就會特別留意。

楊雲翔提到，低軌衛星也是一樣，隨著發射量增加，相關板材與高階製程需求同步提升。有些公司同時布局衛星與 AI 伺服器，EPS 成長幅度明顯，但股價還沒反映，技術面甚至還在大區間底部，這類型我會等關鍵頸線或創高點出現，再順勢跟上。

楊雲翔強調，三萬點之上不要急著預設立場，也不要先想著放空。趨勢是多，就專心找對的族群、對的位置、合理的評價，用風控換取順勢操作的空間，該把握的行情就不要錯過。

