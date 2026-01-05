台股站上3萬 國安基金操盤手阮清華：不會壓抑台股、退場前不賣股

台北股市今（5）日突破3萬點，盤中大漲近千點，負責操盤國安基金的財政部政務次長阮清華上午在立院財委會備詢時表示，國安基金退場前，不會因為站上3萬點賣股，不會壓抑台股，至於退場時間點，要由委員會決議。

國民黨立委羅明才質詢關心台股能否站穩3萬點，阮清華指出，現在AI或是高速運算風潮，台灣是站在對的一方，產業發展未來蠻好的。

羅明才另提到，傳聞國安基金有賣股，要讓台股不要漲太多。阮清華回應表示，國安基金不會壓抑台股，也不會賣股，在退場前都不會賣股，若退場也不會一天兩天就賣股，退場時間則是由委員會決議。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

