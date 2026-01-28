台股站上3萬2「卻無感」？ 謝金河：跟著蜜蜂找花朵、跟著蒼蠅進廁所





被譽為「護國神山」的台積電今日衝上1810元創新高，也帶動台股站穩3萬2000點，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這些年，台灣不管是在出口，在經濟成長率，在產業經濟的表現，到台積電成為全球第六大市值企業，台灣股市市值104兆台幣，是全球第七大股市，但仍有媒體報導這是「無感的經濟成長」，讓他直呼「台灣只有2300萬人口，這樣的經濟表現在全球無人能出其右，這樣還能拿來說嘴？」、「跟著蜜蜂走會找到花朵，跟著蒼蠅走會找到廁所！每個人對國家的認同會決定財富的命運！」

謝金河在臉書發文分享，看到好友臉書發文表示，「台積電漲到1700元，台股上32000，工商時報突然告訴你這是無感的經濟成長！」好友不解，他們為什麼無感？「是因為他們站錯邊，而且帶領一群可憐的教徒痛恨台灣，痛恨美日盟國，每天吵著要中國疫苗，中國電動車，中國新娘⋯⋯」。

謝金河提到，好友是日本早稻田的高材生，也是國內金控業的高層主管，他對台灣經濟社會是很有感的，「他說：其實台灣人愈來愈有感，桃園機場天天都客滿，赴日旅遊爆滿，去年到訪日本旅客670.3萬人次，投資台股的人愈來愈多，投資元大0050的規模超過1.1兆台幣，年輕人投資台積電零股蔚為風潮。」好友說，「發現無感的人只有工商時報，中天，聯合報的信徒，相信台灣，相信台積電的人都賺大錢！」

謝金河直言，這篇「無感的經濟成長」，作者很可能他我認識的朋友，不過政治信仰不同，眼中看到的都是黑暗面。這些年賣力唱衰台灣的，多數是中國恊力者，在他們眼中，台灣一切都是昏暗的，中國則是一切都美好；如果用這個角度寫文章，應該回頭看看中國社會有多少人仍活在貧窮線以下。

謝金河指出，國家社會不會像是烏托邦，一切都是美好的，台灣要努力改善的地方還很多，不必天天戴著有色眼鏡一味否定。「我常說，每一個國家的公民都愛自己的國家，你看到川普天天把讓美國再偉大掛在嘴上！在美國出生的美國人一定愛美國！只有台灣最特殊，在台灣出生的人，有些人愛別人的國家，卻天天拿著刀磋自己，這是全世界罕見的事。」

謝金河感嘆，這些年台灣不管是在出口，在經濟成長率，在產業經濟的表現，到台積電成為全球第六大市值企業，台灣股市市值104兆台幣，是全球第七大股市，台灣只有2300萬人口，這樣的經濟表現在全球無人能出其右，這樣還能拿來說嘴？

謝金河說，「我想到新黨的楊世光在東森主持節目時最喜歡說的一句話：跟著蜜蜂走會找到花朵，跟著蒼蠅走會找到廁所！每個人對國家的認同會決定財富的命運！」

（封面圖／東森新聞）

