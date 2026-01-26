台股站上3萬2000點 ！13檔ETF成交逾5萬張 新兵初登板熱門

台股昨天收盤首度站上3萬2000點，收在32064點，上漲103點；ETF交易同樣火熱，根據CMONEY統計，共有13檔ETF成交量超過5萬張，其中，26日掛牌的ETF新兵：(009815)大華美國MAG7+，首日交易量衝出6萬2千多張。

綜觀ETF昨天成交量排行前10大，幾乎都是台股ETF為主，規模幾乎都是千億元以上的老字號ETF，成交量最大的是下個月將除息的(00878)國泰永續高股息，共9萬4千多張；其次是(00981A)主動統一台股增長；甫除息的(0056)元大高股息則逼近9萬張，位居單日成交量第三大。

專家解讀，009815能在短時間吸引買盤，主要是選股邏輯高度集中於美國科技七巨頭，且發行價相對親民。對多數投資人來說，透過009815就能輕鬆一手掌握AI發展核心企業。

009815經理人郭修誠表示，在當前的AI科技競賽中，輝達、谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟、Meta、特斯拉等七大科技龍頭，透過大規模且持續性的資本支出，拉開與後進者的距離，無論是在人才、算力、資料中心、生態應用都佔據了難以撼動的位置。

郭修誠表示，投資人若想掌握AI發展趨勢，勢必不可能錯過這七大科技巨頭。009815的指數設計不僅將七巨頭的持股比重達到70%，選股範圍更擴大至ADR，目前的成分股中，包含台積電、艾斯摩爾等非美科技強者，相對適合作為長期AI投資的核心工具。

