台股站回2萬8千點！這四檔ETF成交出量 首檔主動式科技型12／8開募

台股6日最高來到28,058.22點，站回2萬8千點。（圖／方萬民攝）

台股昨天大跌至27,717.06點，6日開盤上漲200多點、27,906.44點，目前來到28,043.85點，漲326.79點，漲幅達1.18％；台積電本周六運動會傳出黃仁勳出席。

本日成交量前百排行榜中，南亞科超過22萬張居冠，旺宏、力積電緊跟在後，中石化、華東、榮科、中纖等漲停板；三商壽確定出價的首日，股價漲幅1.54％，交易量超過6萬張居金融股領先。

ETF部分則可見四檔主動式ETF的成交量目前在前百名，包括00988A主動統一全球創新、00982A主動群益台灣強棒、00981A主動統一台股增長、00980A主動野村臺灣優選。全台首檔主動科技台股ETF的群益00992A則將於12月8日開募。

群益基金經理人陳朝政表示，觀察過去科技業從PC、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。

現階段處於大盤高檔之際，短線上應控管風險，觀察融資餘額、技術面乖離率擴大等變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

