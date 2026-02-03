台股站回3萬2午盤漲逾400點 台積電漲20元

▲台股今日早盤一度大漲逾600點，重新站回32000點大關，午盤漲勢收斂，上漲412.94點，報32036.97點。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（3）日止跌開紅，在經歷昨日重挫後，加權指數展現強勁的「暴力V轉」反彈行情，早盤一度大漲逾600點，重新站回32000點大關，午盤漲勢收斂，上漲412.94點，報32036.97點；台積電則漲20元，來到1785元。

上櫃指數開高後走低，一度翻黑，午盤又翻紅漲2.82點，報297.14點，午盤權值股多數上漲，台積電漲20，報1785元；鴻海上0.5元，報215元；台達電上漲25元，報1200元；廣達呈平盤，報273元；聯發科上漲80元，報1785元；富邦金上漲1.3元，報91.8元。

共同封裝光學（CPO）相關族群也受到資金青睞。如聯亞盤中雖起伏震盪，午盤狂飆拉出一根漲停板，漲停鎖死在1095元，寫下新天價。

而前幾日率先回檔的玻纖布族群，今日再度反彈上漲，台玻盤中大漲約8%，富喬漲逾6%，建榮漲逾7%，三檔皆漲超過半根漲停板。南亞上漲超過4%，在昨日摜破月線後，今日立刻重新站回月線。

今日台股漲幅排行前五名久舜、環科、錦明、達航科技、位速；成交量排行前五則為華邦電、旺宏、凱基台灣TOP50、力積電、群創。

