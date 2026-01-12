台股站穩3萬點 國安基金今宣布暫停護盤台股

美國總統川普在去年(2025年)宣布對各國祭出對等關稅，導致全球股票市場崩盤，國安基金於去年4月9日進場護盤台北股市至今。先前國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，由於台美關稅協議還未正式敲定，不確定因素仍在，國安基金將持續留在場內。不過，台北股市如今站穩3萬點，國安基金今天(12日)召開第127次例行委員會議，決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

國安基金今天召開第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金的執行情形及國內外政經情勢等因素進行充分討論。

國安基金表示，從去年4月9日起執行安定任務迄今，已經發揮穩定市場及激勵投資信心的效果，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」的情況，經委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

不過，國安基金幕僚單位強調仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。(編輯：許嘉芫)