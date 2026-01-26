台股站穩3萬點 羅明才請吃雞排、珍奶加贈金元寶
台股今（26日）站上3萬2千點，最高來到32196點。國民黨立委羅明才實現承諾，上午在立法院財委會請客200塊雞排、珍奶，另贈金元寶。他說，二隻龍讓台灣經濟亮晶晶，一是央行總裁楊金龍、一是金管會主委彭金隆，他期待金馬年到來「馬上發財」，經濟續拚亮點，國人也能「馬上發財」，讓上市公司能見度全球都看得到。
羅明才曾在立院財委會承諾，股市每上萬點，就會請吃雞排，財委會都吃過他請的雞排，也喝過珍奶，如今股市破3萬點後，羅明才除了履約請財委會官員、議事人員及與會媒體記者吃雞排、珍珠奶茶之外，再外加一個「金元寶」，總共200份，希望台灣人民面對未來經濟「可以天天吃到飽！」
這已是羅明才第三度發放雞排。他還預告，台股若是再衝上4萬點，明年準備請客的就會是4樣。
羅明才在立法院，10年來都在財委會，他曾在前總統馬英九任內喊出口「台股上萬點，還給人民好生活」。後來台股在前總統蔡英文任內衝破萬點。
羅明才為慶祝台股睽違17年上萬點，2017年5月15日曾在立院財委會請吃百份雞排與珍奶，2024年7月3日，台股當時站上2萬3千點，他也再度兌現承諾請大家吃雞排、喝珍奶，當時他強調打拚經濟有亮點，下次等3萬點再請吃雞排。未料短短一年半時間，他第三度請吃雞排珍奶。
羅明才表示，股市是經濟的櫥窗，一舉飛躍萬點、2萬點，今天上3萬點，台股有二隻龍讓台灣經濟亮晶晶，一是央行總裁楊金龍、一是金管會主委彭金隆。
他還問央行總裁楊金龍，今（2026）年經濟還會有亮點？楊金龍回應說，他認為亮點在科技股，不過這次關稅對傳產也有利多，「傳產過去一年股市雖不是很好，但慢慢會好一點」。
羅明才提到，股市上3萬點，但很多傳產或中小企業得不到政府關愛的眼神。今年除了準備雞排跟珍奶，今天多一個金元寶，希望讓一些傳產及中小企業也能「天天吃到飽」，他說這波台股大漲，因為很多人沒看好，因此投資沒賺到，他說金龍在講大家注意聽。
羅明才再次稱讚、恭喜金管會主委彭金隆「你的福氣、運氣不錯，你來了以後台股拚命漲。」他問新的一年，台股是否維持這樣的上漲勁道？彭金隆說，金管會不對未來預測，重要工作是市場秩序及維持公平，希望台灣經濟繼續向上，資本市場是經濟櫥窗，最後一定會反應基本面。
羅明才再問證交所董事長林修銘，昨天美國自由攀岩好手霍諾德成功挑戰攀高攻頂台北101，今年股市會不會再續牛市熱況？
林修銘說，外資持股台股已快到48%，他對台灣產業發展持樂觀角度，全球競爭力是無法取代，資本市場帶來的動能比以前更加強烈。
羅明才再問林修銘，是否認可比特幣來台灣？林修銘說，台灣證交所都很關注國際交易所發展，對比特幣有在研議中，他說，產品、制度、發行端等都一直在密切關切且在研議。
羅明才續問，台美15%關稅對上市櫃公司的影響。林修銘說對公司有信心，股市看到很多數字給予肯定。
羅明才追問，當沖降稅是否再延長？林修銘也說希望能再延長，並希望當沖降稅能常態化；「量」對資本市場是很重要的活水，不只指數市值，他期盼量能也能追上國際交易所。
延伸閱讀
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應
其他人也在看
台股續創新高 羅明才財委會請吃雞排慶祝 (圖)
台北股市26日續創新高，國民黨立委羅明才（右4）在立法院財委會請吃雞排、喝珍奶，並與央行總裁楊金龍（右3）、財政部長莊翠雲（右2）、金管會主委彭金隆（右）等人手持金元寶合影。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股創新高！羅明才兌現承諾 立院「雞排、珍奶、金元寶」大方送：每萬點加碼一項
台灣股市今日再度寫下輝煌里程碑！在全台股民的歡呼聲中，台股站穩3萬點大關後持續衝刺，終場上漲103.01點，收在3萬2,064.52點，不僅首度站上3萬2千點大關，更創下歷史收盤新高。為慶祝這「歷史性的一刻」，國民黨立委羅明才今日於立法院財委會大排長龍，兌現先前「每萬點請客」的諾言。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
羅明才賀台股衝破3萬點立院發雞排 綠委趁機喊話一事
台股今天（26日）開盤小漲41.05點，隨後因「護國神山」台積電（2330）翻紅飆漲至1785元新高，台股也跟著漲破百點，指數攻上3萬2。對此，國民黨立委羅明才今在立法院財政委員會請官員吃上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
關稅15%出口相對優勢! 彭金隆：有益股市發展
[非凡新聞]記者莊欣璉台美關稅談判底定後，外界關注對產業與整體經濟影響。立法院財政委員會今天邀請財政部會進行報告，金管會主委彭金隆表示，15%稅率有效排除出口成本劣勢，有助市場朝正面發展。中央銀行總裁楊金...非凡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
投資人關注企業財報 歐股收盤近乎持平
（中央社倫敦26日綜合外電報導）美國總統川普日前因為歐洲8國反對美方接管丹麥自治領土格陵蘭，一度揚言要加徵關稅，但他撤回關稅威脅後，投資人關注最新企業財報，歐洲股市主要指數今天收盤漲跌幅度不大。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
IMF點名台灣美元曝險高 楊金龍：有誤解 (圖)
國際貨幣基金（IMF）最新全球金融穩定報告點名台灣對美元曝險部位是匯市規模約45倍，風險遠高於韓國。中央銀行總裁楊金龍26日立法院財政委員會表示，IMF並不熟悉台灣情況，此數據存在誤解，央行粗估約20倍，「我們不會非常緊張」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
華宏114年度合併財報，預計2/3提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(8240)華宏-公告本公司114年度合併財務報告董事會召開日期1.董事會召集通知日:115/01/262.董事會預計召開日期:114/02/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：華宏 (更正)公告本公司114年度合併財務報告董事會召開日期華宏 公告本公司114年度合併財務報告董事會召開日期 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1/26集中市場三大法人合計賣超94.64億元
單位：元 買進金額(元) 賣出金額(元) 買賣差額(元) 自營商(自行買賣) 5,026,327,872 5,493,403,509 -467,075,637 自營商(避險) 26,037,335,212 28,891,797,046 -2,854,461,834 投信 7,256,558,933 11,906,627,264 -4,650,068,331 外資及陸資(不含外資自營商) 242,357,641,409 243,850,416,089 -1,492,774,680 外資自營商 0 0 0 合計 280,677,863,426 290,142,243,908 -9,464,380,482 註：外資自營買賣已計入自營商買賣金額，不納入三大法人買賣合計數；合計數不含鉅額/拍賣/標購/外幣成交值。 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國際金價突破5000美元 傳全球央行狂買黃金？楊金龍回應了
近期國際金價大幅上漲，最新金價每盎司已突破5000美元。立法院財政委員會26日就此議題討論時，立委賴士葆指出，外界報導這波黃金上漲核心原因，是各國央行大量買進所致。對此，央行總裁楊金龍回應，這種說法並台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓關稅提高至25％! 許美華：阻擋台美協議的立委都是台灣歷史罪人
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今天宣布由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅稅率從15%提高至25%，震驚韓國。對此，科技專家許美華表示，台灣不是一直說好想贏韓國嗎？現在機會來了！所有阻擋這次台美最惠國關稅協議跟國防預算的藍白立委「都是台灣的歷史罪人」。 許美華在臉書發文寫道：「大家都看到了吧？因為南韓國會拖延擺爛，川普直接把韓國關稅從15%加到25%！去年7/30談好的韓美15%協議，南韓國會拖到現在都還沒通過，川普火大，直接發文點名南韓汽車、木材、藥品和其他所有互惠商品，關稅從15%提高到25%。一早起來收到surprise的南韓青瓦台大驚，李在明已經緊急派特使直飛華府了。」 許美華指出：「川普拿南韓祭旗，威嚇效果當然不是只對南韓，也是殺雞儆猴，做給不識相的其他所有人看，包括被藍白掌控的台灣國會。再複習一次，台灣談到的台美關稅協議，條件比南韓還要好。15%不疊加，比照競爭對手日韓歐盟；台灣成為全世界第一個在美國232國安條款下，拿到包括半導體戰略產業的最惠國待遇。」 許美華續指：「更重要的是，新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 3則留言
投資人關注聯準會貨幣政策決議 標普、道瓊開盤小幅走高
即時中心／綜合報導標普五百與道瓊今（26）天開盤小幅走高！投資人正準備迎接本週一連串重量級企業財報，同時也關注這週稍晚將公布的聯準會貨幣政策決議。截稿前，道瓊上漲88.92點，漲幅0.18%，報49,187.63點；標普500上揚8.82點，漲幅0.12%，報6,924.43點；那史達克下跌6.29點，跌幅0.03%，報23,494.96點。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全球CEO調查：墨西哥已不在前10名受外資青睞國家之列
據2026年全球CEO報告，墨西哥已不在前10名受外資青睞之國家之列 依據墨國經濟學人報2026年1月20日報導引據PwC事務所調查報告： PwC藉瑞士DAVOS經濟論壇，針對逾4,400名前球大型企業執行長所進行的2026年全球CEO調查報告(Global CEO Survey 2026)顯示，最具投資吸引力國家依序為美國、德國、印度、英國、中國、阿拉伯大公國、沙烏地阿拉伯、法國、西班牙、新加坡等。 墨國前兩年都名列前10名，今年跌出榜外。 綜整CEO所最關注的前三項經濟問題依次為經濟波動、技術顛覆、及地緣政治。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【台股期指】2月台股期指跌15點
（中央社台北2026年1月26日電）台北股市今天終場漲103.01點，收32064.52點。2月台指期以32144點作收，下跌15點，與現貨相較，正價差79.48點。台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨32159點、3月期貨32208點。台股今天終場漲103.01點，收32064.52點，成交金額新台幣7246.14億元。2月台指期貨以32144點作收，跌15點，成交5萬6988口；3月期貨以32181點作收，跌27點，成交659口。實際收盤價格以期交所公告為準。中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯發科、記憶體持強表態，指數再創歷史新高
【財訊快報／黃俊超】美股道瓊1/23下跌0.58%、S&P500上漲0.03%、Nasdaq上漲0.28%、費城半導體下跌1.21%。德國股市上漲0.18%、法國股市下跌0.07%。市場傳出美國紐約聯準銀行已連絡金融機構，詢問日圓匯率的相關事宜，被認為可能是為干預匯市鋪路，日本首相高市早苗再度警告，日本正準備對投機性的市場走勢採取行動，市場警戒日本與美國可能罕見聯手干預匯市。日圓短線走強，日經指數跌破短期均線，而韓國綜合指數盤中突破5000點整數關卡，創下歷史新高，而後出現震盪，中國上證指數與香港恆生指數維持震盪，美元指數在97附近，新台幣31.4、日圓154。加權指數開高走穩，終場上漲103.01點、0.32%，收在32064.52點，成交量為7246.14億元，盤中再創歷史新高32196.75點，依舊持穩在所有均線之上，均線維持多頭排列且發散，20日均線上升至30622.55點，給予低檔支撐力道，日KD指標仍在高檔區，MACD指標紅色柱狀體略減。櫃檯指數開高走高，終場上漲3.39點、1.13%，收在302.65點，成交量為1654.63億元，盤中再創波段新高302.76點，近期成交財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股4萬點很香？追漲幅不如留好退路，手握現金有餘裕，跌了也不慌…艾蜜莉：適度降低期待才幸福
失戀的好友對這趟「療傷之旅」的期待高到嚇人，「姐妹們！這絕對要是最完美的一天！我要拍出那種『老娘過得超好』的網美照，我要讓他知道，沒有他，我反而更快樂！」 但人生的「莫非定律」，從來就不會缺席，我們剛抵達營地，連帳篷的營釘都還沒敲好，天空突然像破了洞一樣下起大雨，原本預定要在那邊拍美照的網美草地，變成泥濘不堪的泥巴坑，昂貴的波西米亞風白色野餐墊不到半小時直接報銷…… 這段往事跟做投資，是一樣的道理，很多大大之所以會在股市裡受傷，是因為「期待太高」了……幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台股站穩三萬點 財委會雞排珍奶慶祝 彭金隆手拿金元寶：期待經濟持續向上
台股站穩三萬點，國民黨立委羅明才26日於立法院財委會邀請財金部會長官一同慶祝，請所有財委會列席人員吃雞排、喝珍奶，另外還送上金元寶牛軋糖，「希望台灣人民面對台灣經濟可以天天吃到飽」，更承諾若台股站上四萬點，將加碼送面膜。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東醫院春節門診服務不打烊 守護民眾健康，讓大家安心過好年
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 農曆春節連續假期即將到來，為確保民眾假期間醫療照護不中斷，衛生福利部屏東互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展 (圖)
台美達成關稅貿易協議，金管會主委彭金隆26日立法院財政委員會表示，15%對等關稅且不疊加、半導體及其衍生品的最優惠待遇等架構，將讓台灣產業充分發揮競爭優勢，降低上市櫃公司營收的不確定性，提升投資人對台股信心，有助市場朝正面方向進展。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台股飆出新天價！羅明才立院財委會請吃雞排、珍奶 加贈金元寶
台股近期表現亮眼，不僅成功攻上32000點大關，更持續刷出新天價，國民黨籍立委羅明才今（26）日在立法院財政委員會除了質詢央行總裁楊金龍、金管會主任委員彭金隆，還特地準備了200份雞排、珍奶以及金元寶台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
盧秀燕公布三大驚喜 天團玖壹壹為台中揮毫馬年春聯
台中市政府今(26)日舉行「台中市政府115年迎新揮毫贈春聯」活動記者會，市長盧秀燕與台中在地天團玖壹壹現場揮毫，公布三大驚喜彩蛋，包括邀請知名天團玖壹壹為台中書寫馬年春聯、除家戶版「馬上有錢」外，揭曉兩款隱藏版「超級馬利」及「龍馬有春」限量發送；此外，更邀請兩位全國語文競賽特優學生，為台中書寫單字春聯「春」與「福」，象徵欣欣向榮、福氣來到的好兆頭。市府每年除了家戶版外，更會推出隱藏版春聯，一公布立即成為全國焦點。盧秀燕去年在《玖壹壹南北貳路音樂節2025》演唱會時，親自邀請玖壹壹代筆馬年賀聯，沒想到玖壹壹一口答應。今年三款賀聯分別為洋蔥書寫的家戶版「馬上有錢」、健志書寫的隱藏版「超級馬利」，以及春風書寫的隱藏版「龍馬有春」，今日記者會首度曝光。(見圖)「隱藏版春聯有錢也 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言