台股站穩3萬點 羅明才請吃雞排、珍奶加贈金元寶

台股今（26日）站上3萬2千點，最高來到32196點。國民黨立委羅明才實現承諾，上午在立法院財委會請客200塊雞排、珍奶，另贈金元寶。他說，二隻龍讓台灣經濟亮晶晶，一是央行總裁楊金龍、一是金管會主委彭金隆，他期待金馬年到來「馬上發財」，經濟續拚亮點，國人也能「馬上發財」，讓上市公司能見度全球都看得到。

國民黨立委羅明才。（中天新聞）

羅明才曾在立院財委會承諾，股市每上萬點，就會請吃雞排，財委會都吃過他請的雞排，也喝過珍奶，如今股市破3萬點後，羅明才除了履約請財委會官員、議事人員及與會媒體記者吃雞排、珍珠奶茶之外，再外加一個「金元寶」，總共200份，希望台灣人民面對未來經濟「可以天天吃到飽！」

廣告 廣告

這已是羅明才第三度發放雞排。他還預告，台股若是再衝上4萬點，明年準備請客的就會是4樣。

羅明才在立法院，10年來都在財委會，他曾在前總統馬英九任內喊出口「台股上萬點，還給人民好生活」。後來台股在前總統蔡英文任內衝破萬點。

羅明才為慶祝台股睽違17年上萬點，2017年5月15日曾在立院財委會請吃百份雞排與珍奶，2024年7月3日，台股當時站上2萬3千點，他也再度兌現承諾請大家吃雞排、喝珍奶，當時他強調打拚經濟有亮點，下次等3萬點再請吃雞排。未料短短一年半時間，他第三度請吃雞排珍奶。

羅明才表示，股市是經濟的櫥窗，一舉飛躍萬點、2萬點，今天上3萬點，台股有二隻龍讓台灣經濟亮晶晶，一是央行總裁楊金龍、一是金管會主委彭金隆。

國民黨立委羅明才在立院財委會贈金元寶、200塊雞排及珍奶給現場所有與會者分享，慶祝股市３萬點。（中天新聞）

他還問央行總裁楊金龍，今（2026）年經濟還會有亮點？楊金龍回應說，他認為亮點在科技股，不過這次關稅對傳產也有利多，「傳產過去一年股市雖不是很好，但慢慢會好一點」。

羅明才提到，股市上3萬點，但很多傳產或中小企業得不到政府關愛的眼神。今年除了準備雞排跟珍奶，今天多一個金元寶，希望讓一些傳產及中小企業也能「天天吃到飽」，他說這波台股大漲，因為很多人沒看好，因此投資沒賺到，他說金龍在講大家注意聽。

羅明才再次稱讚、恭喜金管會主委彭金隆「你的福氣、運氣不錯，你來了以後台股拚命漲。」他問新的一年，台股是否維持這樣的上漲勁道？彭金隆說，金管會不對未來預測，重要工作是市場秩序及維持公平，希望台灣經濟繼續向上，資本市場是經濟櫥窗，最後一定會反應基本面。

羅明才再問證交所董事長林修銘，昨天美國自由攀岩好手霍諾德成功挑戰攀高攻頂台北101，今年股市會不會再續牛市熱況？

林修銘說，外資持股台股已快到48%，他對台灣產業發展持樂觀角度，全球競爭力是無法取代，資本市場帶來的動能比以前更加強烈。

金元寶。（中天新聞）

羅明才再問林修銘，是否認可比特幣來台灣？林修銘說，台灣證交所都很關注國際交易所發展，對比特幣有在研議中，他說，產品、制度、發行端等都一直在密切關切且在研議。

羅明才續問，台美15%關稅對上市櫃公司的影響。林修銘說對公司有信心，股市看到很多數字給予肯定。

羅明才追問，當沖降稅是否再延長？林修銘也說希望能再延長，並希望當沖降稅能常態化；「量」對資本市場是很重要的活水，不只指數市值，他期盼量能也能追上國際交易所。

延伸閱讀

放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應