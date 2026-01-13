台股站穩3萬點 009804掌握台灣核心成長引擎

【記者柯安聰台北報導】隨著全球生成式AI、高效能運算與雲端應用加速落地，半導體先進製程、先進封裝及高階算力需求持續擴張，使台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位進一步提升。AI投資已不再侷限於單一題材，而是擴散至晶圓代工、伺服器、顯示卡及相關零組件，形成長期且具延續性的成長循環，成為支撐台股指數重心上移的重要力量。



在此背景下，法人指出，台股指數上週一度突破30593點，1月以來累計上漲逾1300點，顯示市場對AI產業前景仍具高度信心。雖然短線受到外資與投信偏向賣超，以及美國川普關稅政策不確定性影響，盤勢出現震盪整理，但整體多頭結構尚未改變。本週市場焦點集中於1月15日即將登場的台積電法說會，市場普遍期待其對AI需求、先進製程、先進封裝及資本支出展望的說明，是否進一步確認AI投資動能延續，並帶動半導體與相關供應鏈評價再度上修。









在台股長期成長主軸逐漸清晰之際，聯邦投信指出，投資布局更應聚焦能夠代表台灣整體產業競爭力的核心企業。「聯邦台精彩50 ETF（009804）」聚焦台股市值最大、最具國際競爭力的50檔龍頭公司，成分股配置與台灣50系列ETF一模一樣，有助於在掌握台股大盤成長動能的同時，兼顧單一持股權重的穩定性。



聯邦台精彩50 ETF採半年配息機制，投資人具有彈性使用現金流的優勢。在AI驅動產業升級、資金回流基本面的趨勢下，聯邦台精彩50 ETF透過市值型架構參與台灣核心產業的中長期成長，適合作為投資人布局台股行情的重要配置。（自立電子報2026/1/13）