台股籌碼小回補 明開盤前1隱憂必看

財經中心／廖珪如報導

近日美國科技股出現大幅震盪，S&P 500 指數跌破季線位置，也影響台股投資情緒，加上台股下週即將進入蛇年封關，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，且受到近期回檔技術線型轉弱，下週台股出現震盪整理機率上升。（示意圖／PIXABAY）

台股週五出現戲劇化走勢，早盤開低後一度跌幅擴大超過 600 點，不過終場幾乎收在平盤，指數小跌 18.35 點，跌幅 -0.06%，收在 31782.92 點，成交量 6768.48 億元；本週台股週線終止連 7 紅態勢，週線下跌 280.83 點，跌幅 -0.88%，單週日均量 7379.31 億元。本週三大法人僅有投信買超，外資與自營商雙雙減碼，外資單週賣超破千萬，達 1085.64 億元，自營商連續第 3 週減碼 588.22 億元，投信則是終止 7 週賣超態勢，轉為回補 313.63 億元，三大法人合計賣超 1360.23 億元。

蛇年封關倒數：美股震盪與結帳賣壓引發技術面整理

PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，近日美國科技股出現大幅震盪，S&P 500 指數跌破季線位置，也影響台股投資情緒，加上台股下週即將進入蛇年封關，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，且受到近期回檔技術線型轉弱，下週台股出現震盪整理機率上升。不過，看好跨國 AI 大廠營運展望依舊看升，且資金出現回流 AI 相關標的之態勢，加上農曆年後 MWC、Nvidia GTC 等利多題材將相繼登場，中長期多方架構未變，台股 AI 供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

2026 企業獲利上修：先進製程與擴產效應帶動結構性成長

郭明玉表示，雖然近期市場漲多後大幅震盪，但從晶圓龍頭大廠啟動史上最大先進製程與封裝擴產，帶動製程設備、封裝、測試、材料與廠務供應鏈進入多年結構性成長期，加上台美貿易協定定案降低不確定性，以及 AI 龍頭供應鏈展望優於預期，2026 年企業獲利多呈現上修，資金由 AI 擴散至電子與傳產。針對蛇年封關前的布局，郭明玉建議欲參與馬年紅包行情的投資人，不妨於下週低接績優股。產業選擇以晶圓代工、封測介面、半導體設備、特用化學、光通訊、IP、AI 伺服器、電子零組件、軍工、機械零組件、金融保險等為優先。

