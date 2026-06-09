台股籌碼洗乾淨了？專家揭賣壓快速消失原因
[NOWNEWS今日新聞] 台股昨日自由落體，今（9）立刻反彈超過千點，終場收44704點，漲點1201點，漲幅2.76%，快速收復跌勢，市場關注籌碼是否已經清洗完畢。財經作家狄驤在臉書發文指出，這波台股急跌後迅速反彈，高槓桿造成的潛在賣壓已開始被消化。
狄驤表示，許多投資人疑惑，台股才跌一大根，是否就已經出現斷頭、籌碼清乾淨的情況。他認為，槓桿本身就像雙面刃，台股先前能一路大漲，與槓桿資金推動有關；短線快速跌破季線，也同樣受到槓桿影響。因此市場仍存在槓桿不一定是壞事，重點在於整體環境是否維持健康。
他進一步說明，股市中的槓桿來源包括信貸、股票質押、房屋質押、融資與期貨等。當指數短時間大跌近3000點，投資人的維持率會明顯縮水，即使還沒有真正被斷頭，也會為了避免未來被追繳或被迫出場，提前賣出資產籌措資金。
狄驤指出，這種「賣股籌錢」的過程，就是潛在賣壓快速消失的原因。當高槓桿部位被迫降下來，市場過熱情況跟著降溫，反而有助於盤勢回到較穩定的狀態，從技術面來看，也就是乖離逐步收斂。
他表示，雖然市場仍有不少投資人擔心各種利空或陰謀論，但若回到客觀數據觀察，市場過熱與高槓桿狀況已經開始改善，下行風險也相對降低。對於願意逢低布局的投資人來說，站在買方的風險比急跌前下降。
狄驤也提醒，投資人若想長期留在市場，最重要的是控制好部位，避免自己陷入保證金壓力或不理性操作。若無法做到風險控管，情緒化賣壓最後就可能變成其他投資人的獲利機會。
台股上周五收盤45070點，距離今天收盤44704點，仍有約366點空間待收復。
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