台股紅盤創高上漲121點 「這檔」記憶體 開盤衝漲停





新年新氣象！台股今（2）日開盤紅盤，跳空上漲來到29084點，上漲121點，漲幅0.42%，預估成交量5400億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到277.81點，漲1.58點，漲幅0.56%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1565元，上漲15元，漲幅0.97%，鴻海（2317）早盤來到231元，上漲0.5元，漲幅0.21%，聯發科（2454）早盤則來到1450元，上漲20元，漲幅1.4%。

記憶體族群部分，旺宏今日開盤跳空上漲來到42.5元，漲3元，漲幅逾7%，鈺創來到54元，漲3.1元，漲幅逾6%，晶豪科則開盤直衝漲停，來到129.5元。

（封面圖／東森新聞）

