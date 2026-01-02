台股紅盤日收29349點續創新高 台積電再創新天價

（中央社記者潘智義台北2日電）台股2026年開紅盤，在法人買盤回流下，台積電今天震盪走高，收盤漲35元，再創1585元新天價，加上記憶體、被動元件及機器人等族群上揚，指數盤中上攻29363.43點，終場收在29349.81點，續創盤中、收盤新高。

加權指數終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%，成交金額放大至新台幣6488.44億元。

權值股台積電收在1585元新高，漲35元，漲幅2.26%；鴻海收232元，上揚1.5元，漲幅0.65%；台達電收995元，漲32元，漲幅3.32%；聯發科收1470元，漲40元，漲幅2.8%。

記憶體族群今天持續震盪走高，華邦電、南亞科早盤由黑翻紅一路震盪走高，分別收在90.8元漲停板及207元，勁揚7.25%；鈺創、晶豪科分別收在漲停價55.8元及129.5元，創波段新高；威剛收280.5元，上揚0.36%；群聯翻黑下跌5元，收在1445元。

群創因扇出型面板級封裝獲國際大廠訂單，去年底封關日爆出逾93萬張巨量，今天熱度不減，交易量達78.4萬張，收在18.1元，漲6.16%，近4個交易日漲幅達34.07%；友達收12.6元，上揚2.86%。

矽光子概念股聯亞收640元，漲4.4%；波若威收418.5元，上漲5.02%；聯鈞、華星光分別上揚1.11%、0.61%。

機器人概念股所羅門、新代、新漢分別漲2.79%、2.09%、2.53%。

第一金投顧副總經理留政鈺表示，開紅盤漲勢回到台積電、台達電、聯發科、中信金等大型主流股，而近來漲勢明確的記憶體族群再度走高，到AI相關、權值股、熱門股間輪漲，以偏多格局站上29000點整數關卡。

留政鈺指出，在營收、財報空窗期由台積電先漲，反映市場樂觀期待台積電即將舉行的法人說明會，包括2奈米量產、先進製程漲價等利多；不過，受庫存問題影響，部分上市櫃公司去年12月營收可能較11月下滑，但整體盤勢仍偏樂觀。（編輯：張良知）1150102