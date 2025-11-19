台股紅翻黑收在當日最低點26580點 外資縮小賣超台積電張數 股民等輝達公布財報來救駕

台股今日最高漲146點，來到26902.97點，讓許多散戶以為「股市今天開始反彈了」紛紛進場，10點52分後數度跌破平盤，11點多後正式翻黑。（圖片來源／信傳媒資料庫）

台股19日先盛後衰，11點半後由紅翻黑，終場跌176點，收在26580.12點，成交值新台幣4943.38億元。三大法人合計賣超326.52億元，自營商賣超80.68億元，投信買超11.05億元，外資及陸資賣超256.89億元。昨（18）日台股指數下跌距離季線尚有4百多點，但今天僅剩下206點，政府基金可能已在護盤。

廣告 廣告

台股今日最高漲146點，來到26902.97點，讓許多散戶以為「股市今天開始反彈了」紛紛進場，10點52分後數度跌破平盤，11點多後正式翻黑，尤其11點半過後台積電翻黑之後，股價再也沒回到上平盤過，加權指數便全面走跌，幾乎就在台積電紅翻黑同一時間，台達電也是紅翻黑。

外資今日沒有大賣台積電，但台股依然由紅翻黑

意外的是，今日外資賣超台積電才5千多張而已，不能算多，但台積電卻從早盤上漲10元，來到1415元到收盤反而下跌10元，收在1395元，跌幅不到1％，顯然還有其他因素導致台股指數紅翻黑。

權值股中同時紅翻黑的還有聯發科，比台積電早十分鐘開始翻黑，最高1195元，收盤下跌10元收在1160元，上下震盪35元。五大外資美林、摩根史坦利、摩根大通、花旗環球、高盛全數站在賣方。相較於聯發科外資有志一同賣超，台達電則屬於外資內戰，即便到了快收盤，台達電一度黑翻紅，但是又突然冒出賣壓，盤終仍小跌0.45％，收在894元，仍未收復900元。

聯發科也是盤中翻黑，玻纖布族群轉暗淡

南亞的持續走弱也是原因之一，19日玻纖布族群在南亞領跌之下，全面收黑，南亞大跌6.11％，收在53.8元，算是市場連續7天買超以來第一天出現大賣超，花旗環球、美林、野村都轉為賣方，其他榮科、富喬、德宏都大跌5％以上。

另一個拉低台股的主力是日月光投控，跳空開低爆量，終場跌2.56％，下跌5.5元，收在209.5元，19日的金融股除了少數中信金、上海銀、玉山金、永豐金之外也大多收黑，尤其富邦金算是權重較大金融股，跌1.56％，收在88.1元也是拉低台股的賣壓之一。

股民都在期待，輝達財報公布是大好消息

由於投信、投顧、電視上的老師多看好記憶體，因此19日散戶當沖和昨天一樣，多集中在記憶體指標股，除了南亞一路下跌，力積電更是創下51.9萬張成交量，雖然收盤小跌1.53％，收在35.35元，卻留下長長的上影線，37.9元以上更是套牢3、4萬張。華邦電也是下跌3.26％，收在59.4元。

輝達（NVIDIA）最新財報即將於美東時間11月19日公布，市場高度關注其在AI運算與資料中心領域的表現。近期科技股震盪加劇，投資人多採取觀望態度，財報將成為近期市場短期的重要指標，也是投資人渴望能帶領台股反彈的重要消息面。

(原始連結)





更多信傳媒報導

鄭麗文、黃國昌召開「藍白合高峰會」 2026大選兩黨合作「不可或缺的工具」曝光！

期貨公會「LME實務研討會」 聚焦綠色金屬與低碳永續趨勢

「114年度基隆市政府辦理家⼾屋頂設置太陽光電加速計畫」即⽇起受理補助申請

