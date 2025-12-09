台股紅轉黑終場跌逾百點幸保住28000點 台積電跌15元收1480

【記者許麗珍／台北報導】繼昨天台股一口氣上漲逾300點衝破28000點之後，台股今早盤小漲32.77點，暫報28,336.55點，距離11月4日創下的盤中歷史最高點28554.61點，僅差218.06點，但大盤隨即由紅轉黑下跌22.37點，終場下跌121.18點或0.43%，收在28,182.60點，保住28000點。台積電今終場下跌15元暫收1480元。

本週市場關注焦點集中在12月9日至10日聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議，美股8日表現，道瓊工業指數下挫215.67點或0.45%，收47739.32點，標準普爾指數跌23.89點或0.35%，收6846.51點；那斯達克指數挫32.23點或0.14%，收23545.90點，費城半導體指數揚升80.38點或1.10%，收7375.22點。

美國總統川普宣布，在維持國家安全的條件下，同意輝達H200出口中國，輝達股價上漲1.7%，台積電ADR上漲2.4%。

台股8日漲322.89點，收在28303.78點。三大法人籌碼動向，合計買超191.17億元，其中自營商買超49.64億元，投信買超0.66億元，外資及陸資買超140.87億元。

此外，台股盤中歷史最高值，出現在 2025年11月4日28554.61點；收盤最高值 28334.59點，則於2025年11月3日出現。

