台股累漲20%僅排亞洲第7 分析師：年底仍有表現空間

台股19日隨美股反彈，終場上漲227點、漲幅0.83%，收在27696點。台股大盤今年累計上漲20.24%，若以整體亞洲股市表現比較，台灣只能勉強擠上第７名，遠遠落後韓國、越南及香港等亞洲鄰近市場。

台股上周週線收黑跌1.78%，平均日均量5089.67億元。外資大賣1709.68億元，創今年以來單週第二高；投信買超105.51億元，自營商回補70.86億元。三大法人單週共賣超台股1533.31億元。

亞洲主要股市今年以來的表現，由高至低依序是韓國累計大漲67.56%，遙遙領先其他市場；越南累計上漲34.54%；第三是香港28.07%、第四為日本上漲24.10%；印尼為第五漲21.61%，新加坡第六漲20.65%，台灣排名第七、漲20.24%。

台新主流基金經理人黃千雲指出，聯準會12月如預期降1碼，明後年將各降一碼，同時上調明年經濟成長預期、下修通膨預期，明年經濟有望「軟著陸」，資金行情有望延續。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，年底前指數仍有表現空間，目前市場普遍看好台股明年在AI加持下仍有創高機會。投資主軸可持續聚焦晶圓代工、AI伺服器等電子零組件，以及封測、設備、光通訊等。

