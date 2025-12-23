台股盤中漲百點區間震盪 台積電最高1485元
台股今天盤中走勢量縮走揚，台積電、日月光投控、中小型高價股走揚，櫃買OTC指數盤中觸今年來高點，台股高檔區間震盪。 台積電盤中最高1485元，漲20元。
到上午10時40分，加權指數28247.28點，上漲97.64點，漲幅0.35%，成交值約新台幣2221.18億元，其中電子股漲0.72%，金融下挫0.47%，電子成交比重約74%。
代表中小型股的櫃買OTC指數盤中觸268.85點，創2024年10月下旬以來高點，之後走勢震盪。股價超過千元的高價股漲跌互見，高價股維持「26千金」。
主要電子權值股台積電盤中最高1485元，漲20元，漲幅1.37%，鴻海守平盤224元，台達電、聯發科下挫，日月光投控上漲逾1%，南亞科翻黑跌1.1%，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創下跌。
資深證券分析師簡伯儀表示，台股盤中持續墊高，距離12月11日盤中新高28568點差距僅200多點，儘管外資進入聖誕和年底長假，不過內資在特定高價中小型類股持續布局，帶動櫃買OTC指數走揚。
展望台股後市，簡伯儀分析，到年底前內資和集團作帳行情持續，中小型族群仍有表現機會，台股短線呈現量縮格局，若5日均線約27822點未跌破，台股仍是多頭格局。
（責任主編：莊儱宇）
