台股盤中漲百點區間震盪 台積電最高1485元

【時報-台北電】昔日股王大立光（3008）股價跌不休，面臨2,000元關卡保衛戰，19日宣布將執行庫藏股，預計買回2,670張，22日開盤股價跳空漲停開出，最後收2,240元漲8.74％，爆量至1,442張日增3.68倍，成為近來實施庫藏股公司最佳模範。 大立光宣布執行庫藏股首日跳空飆漲，股價成功站上季線，也激勵部份執行庫藏股的股價表現亮眼，22日股價收盤大漲2％以上，優於上市櫃指數的有上緯投控、榮惠-KY創、大宇資、青鋼、浪凡、弘塑、力致、合騏等，合計共9檔。 投資專家指出，上市櫃公司宣布實施庫藏股，宣示意義遠大於實質意義，股價也未必有立竿見影之效，股價能否在宣布庫藏股之後就止跌反彈，端視於各公司營運情況及所處的產業趨勢是否成長，不過，公司派最了解各公司經營情況，從長線來看，最後股價仍會反應基本面表現，對於穩健保守投資人來說，仍不失是一個中長線投資的標的。 據統計，12月來宣布執行庫藏股有大立光、波力-KY、大宇資、全台、弘塑、遠見、競國、雷笛克光學及旺玖等9家上市櫃公司，其中，弘塑展現十足誠意，12月9日起才開始執行，500張已全數買回，買回均價為1,514.15元，不過22日收1

時報資訊 ・ 5 小時前