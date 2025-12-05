台股終場上漲185點收27980點 台積電漲15元收1460元
美國聯準會（Fed）降息動態持續干擾股市，投資人觀望美國時間10日利率會議結果，台股今天（5日）維持狹幅區間整理。尾盤台積電上揚，帶動台股指數終場上漲185.18點，收在27980.89點，成交值新台幣4448.52億元。台積電上漲15元，收在今天最高點1460元。
三大權值股表現漲跌互見，台積電今天盤中多在平盤附近游走，終場上漲15元或1.04%，收在當天最高點1460元；鴻海上漲2.5元或1.09%，收231元；台達電下跌20元或2%，收在979元。
美國媒體報導，川普政府研擬於2026年發布行政命令，發展機器人助攻美國製造。機器人族群今天股價續強，慧友、羅昇、穎漢強勢漲停。
輝達（NVIDIA）正積極開發新的微通道水冷板（MLCP），導入均熱技術，均熱片領導廠商健策今天攻上漲停板3060元，創新天價，並首度站上3000元大關，激勵奇鋐、雙鴻等散熱族群跟漲。
華南投顧董事長呂仁傑分析，美國仍處在降息偱環，尤其新任聯準會（Fed）主席即將揭曉，目前以白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率高，他是傾向降息，市場樂觀預期明年美國降息幅度可能會拉大，有利資金行情。
呂仁傑看好AI、軍工、關鍵原物料等族群。他指出，除了AI仍是市場主軸，因應地緣政治變化，許多國家紛紛擴大國防預算，有利軍工股。
另外，呂仁傑觀察，最近銅價大幅攀升，銅是應用最廣泛的貴金屬之一，AI伺服器裡包括連接線、散熱等，以及最近散裝船運價飆升，散裝貨輪主要載運原物料，反映出原物料行情可能正在醞釀觸底反彈。
（責任主編：莊儱宇）
