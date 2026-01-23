台股終場上漲215點收31961點創新高 台積電收1770元
台股今天（23日）再創高放量震盪，早盤觸歷史新高32042.44點，隨後獲利了結賣壓浮現，上下波動近350點，終場加權指數上漲215.43點，收31961.51點，再創收盤新高。 台股今天成交值相對放大至新台幣7944.34億元。
權王台積電收1770元，漲0.57%；權后台達電盤中觸1285元新天價，終場收1260元，漲1.2%；聯發科鎖漲停1630元；股王信驊盤中首次攻9000元大關，終場收8870元，漲1.95%。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
聯發科盤中漲停創歷史新高價1630元 台股早盤驚見3萬2千點
聯發科23日早盤直衝漲停價1630元，創下歷史新高，但賣壓隨即湧現，台股320...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
信驊攻9000元聯發科漲停 台股震盪盤中漲勢收斂
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台指期夜盤終場首次站上32000點，台股今天早盤堅挺，最高觸32042.44點，上漲296.36點，再創歷史新高，不過爆量攻高後獲利了結賣壓浮現，台股走勢震盪一度翻黑，上下波動近350點，力守5日線約31657點，盤中台積電翻紅，聯發科鎖漲停，助攻台股反彈。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
開盤／台股噴發狂漲575點！台積電領軍衝鋒 記憶體族群漲停潮來襲
台股今（22）日開盤氣勢如虹，多頭大軍全線壓境！加權指數一開盤即跳空大漲，早盤09:00加權指數強勢攻抵31821.56點，暴漲575.19點，漲幅達1.84%，一舉粉碎空方防線。櫃買指數（OTC）表現更為剽悍，指數來到300.14點，大漲6.98點，漲幅高達2.38%，顯示內資與主力心態極度偏多，中小型股活蹦亂跳。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
金價突破4900美元，瑞士盈豐示警過熱，建議持倉降至2.5%
【財訊快報／陳孟朔】國際金價日前衝高至每盎司4,940.78美元的歷史高位後，瑞士盈豐銀行(EFG International)發表最新研究報告指出，金價已觸及該行先前推估的「歷史合理水平」。該行認為，短線不排除在地緣政治等變數催化下續有上衝空間，甚至可能逼近5000美元，但在急漲後的籌碼結構與市場情緒之下，未來3至6個月出現調整的風險正在升高。瑞士盈豐銀行全委託組合香港區總監趙國江表示，黃金本質上屬於資源型資產，價格波動度偏高，且經常因突發事件或市場「藉口」引發投資人獲利了結、降低曝險，進而觸發回檔。他提到，該行去年初曾建議客戶在投資組合配置3%至4%黃金，但隨金價持續攀升，已提醒客戶逐步減持，最新建議的黃金持倉占比已下修至約2.5%。瑞士盈豐銀行資產管理基金經理李思卉提到，投資人調查顯示，黃金目前已屬全球「最擠擁」資產之一，意味同向部位集中度偏高，一旦市場出現逆風，容易形成同步撤退的賣壓。她指出，若投資人同時在黃金與白銀部位使用槓桿，遇到交易所上調保證金要求時，可能迫使部分槓桿資金快速去槓桿，進一步放大短期波動。在資產配置觀點上，瑞士盈豐今年維持「高配」中資股立場。李思卉指出，去年財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台股震盪盤中漲勢收斂 (圖)
台指期夜盤終場首次站上32000點，台股23日早盤堅挺，最高觸32042.44點，上漲296.36點，再創歷史新高，不過爆量攻高後獲利了結賣壓浮現，台股走勢震盪一度翻黑，上下波動近350點，力守5日線約31657點。中央社 ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
合歡山追雪！遊客「違規」攀岩.露營 最高可罰3千元
南投縣 / 綜合報導 天氣冷颼颼，有很多遊客今(22)日一早到各地的高山想追雪、欣賞美景，但人多、亂象也跟著出現。在合歡山上，有遊客為了搶拍霧淞，竟然爬上山壁， 還有遊客在現場煮薑母鴨 ，這些違規行為都被員警阻止，原因是有明文規定，不能搭帳露營、野炊或攀爬山壁等，以免發生失溫、滑落等意外，違者最高可處3000元罰鍰。大批遊客跨大步小心翼翼爬著山壁，想往上攻找美景拍照，但警方在底下拿起手機拍照蒐證，因為他們違規了，員警說：「全部下來，告示已經寫了。」遊客在合歡山上為了搶拍霧淞，不顧危險爬山壁，還在上面嘻笑玩鬧掀起爭議，警方把他們全都趕下來，就有人個不小心踩空受傷。 但違規行為還有 ，員警說：「桌椅全部收掉這不是露營區。」仔細看入園注意事項標示得清清楚楚，請勿露營野炊及搭設棚帳，這下照片拍了胃暖了，但荷包都要失血了，太管處副處長林忠杉說：「在園區裡面任意攀岩這件事情，所以他們是違反國家公園的，禁止事項任意攀岩這件事情，任意搭帳棚這件事情，也是違反了國家公園禁止事項，任意搭帳篷露營的一個違規條文。」另外有遊客操作空拍機高空攝影，想記錄難得一見的自然景色，雖然法規及告示上沒有明訂違規，但還是掀起爭議，有遊客擔心若沒控制好掉下來，也可能會讓人受傷。反觀宜蘭太平山，放眼四周霧氣環繞，有大批遊客上山碰運氣想追雪，但...，大學生VS記者說：「昨天才計劃，剛剛已經哭一遍了，(那會不會祈禱等一下下雪)，有已經在祈禱了。」追雪撲空遊客透露連霜都沒有，但沒關係下山泡溫泉，也能享受出遊樂趣，小朋友VS記者說：「舒服，(那皮膚有沒有變漂亮)有。」外國遊客VS記者說：「溫泉溫泉，很好玩也很熱很舒服。」氣象署預報，受強烈大陸冷氣團影響，若低溫與水氣配合3000公尺以上，及北部宜蘭2000公尺以上的高山，有機會零星降雪，但也提醒注意保暖，遵守規定保障安全。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
美股連2紅 台股早盤創高後震盪向上！台積電盤中拉升點火 聯發科亮燈漲停
美國總統川普週三宣布緩解對歐洲國家加徵關稅的威脅，美股連2日收高，台積電ADR小漲0.38%。台股今日（1/23）開高，開盤不久即大漲逾200點，最高漲近300點至32042.44點，跨越3萬2千點大關，且再度改寫盤中史高。9:40過後，台積電賣盤出籠，台股瞬間翻黑，最低跌53點至31693點；隨後於平盤附近震盪。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國民黨台中黨部圍牆遭汽車撞破 3人受傷送醫
位於台中市西屯區的中國國民黨台中市黨部後門停車場，大門圍牆今天遭一輛自小客車撞倒，磚頭散落一地。由於緊鄰台中市都市發展局都市修復工程科，包括一名都發局員工等3人送醫。肇事原因待釐清。Yahoo即時新聞 ・ 15 分鐘前 ・ 2則留言
看好台積電站上2千元！她曝1時間：勇敢買進
財經中心／綜合報導每60年才出現一次的「赤馬紅羊劫」，恰巧就落在今（2026）年，引發外界對丙午年國運、台股走勢以及台海戰爭、中共政局等議題的高度關注。日前有命理師示警2026年的市場走勢「波動幅度會很大」，引發投資人擔憂。對此，財經專家盧燕俐日前上節目、被問及「2026經濟狀況如何」時，拋出一字給答案，讓現場主持人和同場來賓聽完後，隨即發出超嗨驚呼聲。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
《熱門族群》記憶體軍團出關上沖下洗！ 威剛抗震進逼新天價
【時報-台北電】台系記憶體族群今日有四檔指標解禁出關，股價大幅震盪，南亞科(2408)跳空開高後一度翻黑、晶豪科(3006)漲停開出後下壓，力積電(6770)盤中重挫逾5%，只有下游模組廠威剛(3260)逆勢上攻最強勢。 美光收盤再創新天價，帶動台系記憶體族群全面開高大漲，台系DRAM大廠南亞科今日正式解禁出關，股價跳空開高，但早盤賣壓湧現翻黑，震盪幅度逾7%，盤中則翻紅支撐多頭氣勢。晶豪科(3006)從漲停摜到下挫5%，震幅高達15%。力積電也開高走低，震盪幅度近10%。另外，力積電為早盤成交第二大量個股，南亞科居第八。 相對來看，威剛不畏台股今早大幅震盪，股價盤中漲近7%達318.5元，進逼歷史最高價319.5元。 周三率先出關的千金股群聯(8299)今日也呈現高檔震盪。 記憶體族群群聯、鈺創(5351)周三率先「解禁」出關，鈺創連三日走跌。 本周三起記憶體族群處置股陸續解禁，繼鈺創、群聯正式出關後，包括南亞科、晶豪科，力積電，威剛處置至周四，今(23日)解禁。四檔於周四先拉高，今日則全面出現開高震盪之走勢。 接下來，有旺宏(2337)、華邦電(2344)、十銓(4967)將於下周時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 53 分鐘前 ・ 2則留言
10歲就會看盤！ 少年股神涉掛假單炒股 諭知1500萬交保
股市神秘大戶蕭漢森，因利用親友帳戶作為人頭戶，炒作7隻股票以拉抬股價後再售出，賺取價差，獲利數千萬元，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪，22日遭台北地檢署移送，目前已1500萬交保且限制出境出海及居住。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
AI電源 ＋ BBU 點火！ 台達電 創新高！資金正悄悄移動？
財經中心／綜合報導《本日股市重點》 1. 美股穩健、科技股續強 個人消費支出與核心通膨數據顯示，美國經濟成長動能仍然穩健，支撐股市風險偏好。 費半等科技指數維持高檔震盪，英特爾、特斯拉、輝達等大型科技股成交與金額排名前段，顯示資金仍集中在科技與AI相關標的。 2. 台股指數強彈、權值與電子領軍 加權指數單日大漲約1.6%，成交量超過7,000億元，技術面延續多頭格局，權值股與電子股是推升主力。 台達電、群聯、光寶科、英業達、尖點、士電等成為大戶買超焦點，多檔接近或鎖住漲停，顯示內外資同步聚焦特定族群。 3. AI電力新基建與固態變壓器主題 報告特別點名固態變壓器（SST）為AI資料中心電力架構的核心技術，可縮小體積、提升效率並支援雙向電力與DC輸出。 台達電、光寶科（系統整合）與漢磊（SiC功率元件）被視為台灣在SST產業鏈的關鍵受惠股，台灣有機會成為全球SST技術輸出中心。民視財經網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黃金逼近「5000美元」又創高！專家：仍有續漲空間
財經中心／李明融報導受到地緣政治風險和聯準會獨立性威脅影響，進一步支撐了先前由貨幣和債券拋售推動的金價上漲，週四（22日）黃金價格持續飆漲，突破每盎司4900美元，今（23日）持續狂飆，上午9點觸及4967.48美元，寫下歷史新高價。距離每盎司5000美元大關僅差一步，對此，分析師認為黃金目前兼具「短期和長期的正向動能」，預期還有上漲空間。民視財經網 ・ 23 分鐘前 ・ 發表留言
北市豪宅交易量幾近腰斬 全村希望剩「這兩區」
央行近年出重手打房，尤其劍指高總價市場，令豪宅買氣陷入前所未有的逆境。住商機構觀察台北地政雲資料，台北市2025年總價逾7千萬元的豪宅創2012年有統計以來新低，且12行政區中僅內湖、南港交易量減幅較低，其餘行政區豪宅交易量均大減四成以上。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受央行信用管制、銀行限貸以及等因素多重夾殺，令高資產族群觀望氣氛較顯濃厚。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
第一代少年股神涉炒股！「10歲就會看盤」超狂家庭背景起底
財經中心／綜合報導被封為「台灣第一代少年股神」的 蕭漢森，現任華允資產管理公司負責人，近日因涉嫌炒作股價而成為檢調調查對象。檢方指出，蕭漢森疑似利用交易撮合過程中的時間差，操縱大眾控、圓剛科技 等共7檔上市公司股價，在短短10個月內不法獲利逾4000萬元。經連夜偵訊後，檢方於23日凌晨依違反《證券交易法》，裁定蕭漢森以1500萬元交保，並限制出境、出海及住居，其胞弟蕭漢彬 則以200萬元交保。隨著案情曝光，蕭漢森過往的成長背景與投資經歷也再度被外界關注。民視財經網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
隔日沖倒貨？英業達連5漲後開高急殺5% 分析師揭操作策略
代工大廠英業達（2356） 受到旺年會利多與AI伺服器業務成長預期激勵，昨日股價創下一年新高，今（23）日早盤延續漲勢一度衝上55元、漲幅約7.42%，不料高檔賣壓迅速湧現，股價由紅翻黑，盤中急挫5.57%。分析師表示，英業達短線已進入高檔整理區間，應等待股價震盪消化後，再評估後續布局時點。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台積電嘉義先進封測七廠第一期廠房去年12月進機，第二期廠房建置中
【財訊快報／記者李純君報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)持續擴充在台灣興建先進封測廠區，公司揭露，嘉義先進封測七廠第一期廠房已於2025年12月開始進機，第二期廠房亦依計劃建置中，建廠進展順利。全球AI浪潮推動半導體產業需求增長，台積電致力於提供全方位3DFabricTM製造與服務，從設計服務、光罩製作、先進晶圓製造、整合型測試服務、晶圓級三維矽堆疊與先進封裝製造。台積電也補充，公司在台灣持續研發先進邏輯製程、先進封裝技術，並建置產能，後段封測部分，嘉義先進封測七廠為台積電繼桃園、新竹、苗栗、台中，台南與高雄廠區，首次落腳嘉義的據點，更是台積電在台灣持續投資先進封裝產能的關鍵一環，並可望成為公司最大的先進封測廠區。近年來，台積電在台灣的投資規模持續擴大，嘉義先進封測廠是繼桃園、新竹、苗栗、台中，台南與高雄廠區之後，台積電首次落腳嘉義的據點，其第一期廠房已於2025年12月開始進機，第二期廠房亦依計劃建置中，建廠進展順利。財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
投資人趁高獲利了結？台積電衝到1770後翻黑與ADR不同步 專家：多頭未結束
台積電（2330）今（23）日開盤一度衝上1,770元、上漲10元，隨後震盪翻黑，盤中最低觸及1,750元，走勢與台積電ADR出現不同步。市場專家指出，主要原因在於農曆年前部分融資資金趁高調節持股，形成短線賣壓。不過專家也強調，「目前台積電尚未跌破1,700元的缺口，多頭格局並未改變。」Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
台股早盤首度攻上32000點 漲近300點續創歷史新高
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台指期夜盤終場首次站上32000點，台股今天開盤持續堅挺，早盤最高32042.44點，上漲296.36點，再創歷史新高，權王台積電早盤最高1770元，漲幅0.56%。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言