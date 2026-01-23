台股終場上漲215點收31961點創新高 台積電收1770元

南投縣 / 綜合報導 天氣冷颼颼，有很多遊客今(22)日一早到各地的高山想追雪、欣賞美景，但人多、亂象也跟著出現。在合歡山上，有遊客為了搶拍霧淞，竟然爬上山壁， 還有遊客在現場煮薑母鴨 ，這些違規行為都被員警阻止，原因是有明文規定，不能搭帳露營、野炊或攀爬山壁等，以免發生失溫、滑落等意外，違者最高可處3000元罰鍰。大批遊客跨大步小心翼翼爬著山壁，想往上攻找美景拍照，但警方在底下拿起手機拍照蒐證，因為他們違規了，員警說：「全部下來，告示已經寫了。」遊客在合歡山上為了搶拍霧淞，不顧危險爬山壁，還在上面嘻笑玩鬧掀起爭議，警方把他們全都趕下來，就有人個不小心踩空受傷。 但違規行為還有 ，員警說：「桌椅全部收掉這不是露營區。」仔細看入園注意事項標示得清清楚楚，請勿露營野炊及搭設棚帳，這下照片拍了胃暖了，但荷包都要失血了，太管處副處長林忠杉說：「在園區裡面任意攀岩這件事情，所以他們是違反國家公園的，禁止事項任意攀岩這件事情，任意搭帳棚這件事情，也是違反了國家公園禁止事項，任意搭帳篷露營的一個違規條文。」另外有遊客操作空拍機高空攝影，想記錄難得一見的自然景色，雖然法規及告示上沒有明訂違規，但還是掀起爭議，有遊客擔心若沒控制好掉下來，也可能會讓人受傷。反觀宜蘭太平山，放眼四周霧氣環繞，有大批遊客上山碰運氣想追雪，但...，大學生VS記者說：「昨天才計劃，剛剛已經哭一遍了，(那會不會祈禱等一下下雪)，有已經在祈禱了。」追雪撲空遊客透露連霜都沒有，但沒關係下山泡溫泉，也能享受出遊樂趣，小朋友VS記者說：「舒服，(那皮膚有沒有變漂亮)有。」外國遊客VS記者說：「溫泉溫泉，很好玩也很熱很舒服。」氣象署預報，受強烈大陸冷氣團影響，若低溫與水氣配合3000公尺以上，及北部宜蘭2000公尺以上的高山，有機會零星降雪，但也提醒注意保暖，遵守規定保障安全。 原始連結

華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言