台股盤中跌逾百點 台積電漲多拉回 跌40元至1665元

台積電股價連續創高後，7日漲多拉回，牽動台股盤中下跌約270點。至10時30分，集中市場指數下跌112.42點，報30463.88點，維持30300點之上震盪整理，成交值約新台幣4805億元。（中央社）

三大權值股方面，台積電今天拉回，早盤最多下跌40元至1665元；鴻海維持平盤上下狹幅整理；台達電盤中股價由紅翻黑，最多下跌62元至988元，失守千元關卡。

記憶體族群持續強勁，創見攻上漲停板238元，續創歷史新天價。南亞科、華邦電早盤上漲逾6%，南亞科盤中攻高漲幅達8.5%。DRAM模組廠廣穎盤中一度亮燈漲停44.1元，宇瞻漲幅超過半根停板。

面板族群受惠電視面板價格反轉，今天早盤表現維持強勢，友達、彩晶攻上漲停板16.7元及10.6元，群創盤中最多大漲逾8%，不過隨後由紅翻黑。

塑化股今天表現強勁，南亞盤中亮燈漲停64.7元，台塑、台化盤中漲幅逾5%。

群益投信基金經理人陳沅易分析，AI驅動台灣企業獲利增長，迄今已三年，期間大盤累積上漲126%，成為台股創高重要推手。在AI帶動下，市場預估2026年台股企業獲利成長率上看2成，搭配降息循環延續，資金回流與內資動能充沛下，台股持續看好。

陳沅易觀察，現階段AI的問題都不是需求面，而是供給面，包括電力、記憶體等供應瓶頸，他看好AI趨勢將持續，台灣科技供應鏈為主要受惠者。

面對台股已衝上3萬點，陳沅易認為，台股高點繫於台積電能走多遠，目前台積電獲利還在成長，產能也持續擴充，建議投資人暫時不用對台股預設天花板。

（責任主編：莊儱宇）