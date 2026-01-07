台股盤中跌逾百點 台積電漲多拉回 跌40元至1665元
台積電股價連日創高後，今天（7日）漲多拉回，最多下跌40元至1665元，牽動台股盤中下跌約270點。至上午10時30分，集中市場指數下跌112.42點，報30463.88點，維持30300點之上震盪整理，成交值約新台幣4805億元。
三大權值股方面，台積電今天拉回，早盤最多下跌40元至1665元；鴻海維持平盤上下狹幅整理；台達電盤中股價由紅翻黑，最多下跌62元至988元，失守千元關卡。
記憶體族群持續強勁，創見攻上漲停板238元，續創歷史新天價。南亞科、華邦電早盤上漲逾6%，南亞科盤中攻高漲幅達8.5%。DRAM模組廠廣穎盤中一度亮燈漲停44.1元，宇瞻漲幅超過半根停板。
面板族群受惠電視面板價格反轉，今天早盤表現維持強勢，友達、彩晶攻上漲停板16.7元及10.6元，群創盤中最多大漲逾8%，不過隨後由紅翻黑。
塑化股今天表現強勁，南亞盤中亮燈漲停64.7元，台塑、台化盤中漲幅逾5%。
群益投信基金經理人陳沅易分析，AI驅動台灣企業獲利增長，迄今已三年，期間大盤累積上漲126%，成為台股創高重要推手。在AI帶動下，市場預估2026年台股企業獲利成長率上看2成，搭配降息循環延續，資金回流與內資動能充沛下，台股持續看好。
陳沅易觀察，現階段AI的問題都不是需求面，而是供給面，包括電力、記憶體等供應瓶頸，他看好AI趨勢將持續，台灣科技供應鏈為主要受惠者。
面對台股已衝上3萬點，陳沅易認為，台股高點繫於台積電能走多遠，目前台積電獲利還在成長，產能也持續擴充，建議投資人暫時不用對台股預設天花板。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
今年房價 專家：不崩盤也不會泡沫
戴德梁行總經理顏炳立表示，今年房市會比去年好一點，就是「緩修量穩」，預計蛋黃區下跌5%，炒作過頭的蛋白、蛋殼區則有10%跌幅，今年不動產市場的榮枯與否的光明燈，就是政策和資金。聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 48
強烈大陸冷氣團影響 北北基等17縣市低溫特報
中央氣象署今天上午10時38分發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，7日、8日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。今天（7日）新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 1
台股早盤跌逾200點 台積電漲多拉回！聯電漲停、記憶體股續揚
AI題材延燒，道瓊、標普指數週二雙創新高。台股連2日創高，今日（1/7）開低，早盤以30412點開出，最低跌270點至30306點，台積電最低跌40元至1665元。太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
10年11起空軍失事！F-16事故率最高 黑鷹墜機最慘重
近十年空軍重大失事意外如下：2025年2月15日 一架勇鷹（T‑BE5A）高級教練機因雙發動機失效於台東都蘭鼻外海墜海，訓練官林瑋少校跳傘獲救。 2024年9月10日 空軍一架幻象2000戰機於新竹南寮外海疑似機械故障失去動力墜落，飛官謝沛勳上尉及時彈射獲救。 2022年5...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 39
台股從2.5萬到3萬點僅78天！專家示警：當心股價「急跌」
今年台股第二個交易日，就衝破3萬點關卡，在台積電帶動下，台股加權指數大漲755點，終場收在3萬105點，創下史上第6大漲點紀錄；而台積電股價終場更飆漲85元，收在1670元，創下單日最大上漲金額。不過台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
泡湯水溫超過40℃恐心肌梗塞！醫：每次不超過15分鐘
冬天氣溫驟降，民眾經常選擇泡湯暖身，然而冷熱交替造成的溫差或不當習慣極容易對心血管造成負擔，高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者更可能因此引發心血管疾病。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
輝達落腳北市科 蔣萬安：黃仁勳擬月底來台 將再次邀請參加簽約儀式
輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，台北市長蔣萬安今天表示，去年11月他就已寫信邀請輝達執行長黃仁勳參加簽約儀式，目前預計黃仁勳1月底來台，屆時將再次邀請他參加設定地上權簽約儀式，並實際到基地周邊走走。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 3
【本日焦點】年終獎金讓基層炸鍋 張國煒上火線／川普突襲委內瑞拉 美最新民調出爐／電動車激增 我恐迎「廢鋰電池海嘯」
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.年終獎金讓基層炸鍋 張國煒上火線 2.川普突襲委內瑞拉 美最新民調出爐 3.電動車激增 我恐迎「廢鋰電池海嘯」 4.新北外海20貨櫃落海⋯17個下落不明 5.致電姊告知「車上睡一下」男猝死Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 19 小時前 ・ 9
聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」
中國大陸、俄羅斯則呼籲聯合國一致反對美國回到「無法無天時代」，要求美國停止更多軍事行動、釋放馬杜洛夫婦。俄國駐聯大使涅本齊亞說，不能讓美國自詡最高法官。聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 243
新法外送員訂單保底45元！Uber Eats回應了
[NOWnews今日新聞]台灣有越來越多人藉由外送賺外快，但外送員的權益卻缺乏保障。立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，其中關於外送員時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 14
玩出火？必勝客拆招牌影片喊「珍重再見」 解答揭曉網轟：有趣嗎
是誰想到的行銷手法？台灣知名連鎖披薩店「必勝客」5日在粉專突然發布影片，並配上大大的「珍重再見」4個字，讓網友驚呼以為要退出台灣市場，未料點了影片後一頭霧水，事隔12小時必勝客揭曉答案，卻讓全場大罵裝神弄鬼，怒問「很有趣嗎」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
台積電又熄火！跌40元至1665元 專家點名「1價位」再進場
輝達執行長黃仁勳預期今年與台積電（2330）合作規模會非常龐大，但台積電今（7）日股價再度熄火，失守1700元關卡，盤中最低觸及1665元，下跌40元或2.34%，專家表示，漲多拉回，投資人等拉回到五日線1640元附近再進場布局。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 11
台積電飆天價！高盛目標價喊上2330元 4檔將除息半導體ETF「積」情高漲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導根據上季統計，台積電法說會前兩週，投資人若布局半導體相關ETF，平均股價漲幅逾7%以上，法人認為，隨1月外資紛紛調高台積電...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
陳詩媛曝與王齊麟金錢觀不同！盼他調整心態 「多為家庭想一想」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導羽球奧運金牌選手王齊麟2025年6月與女友陳詩媛（十元）登記結婚，小倆口隨後補辦婚禮，更在去年底宣布懷孕喜訊。而陳詩媛日...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
買新車就是傻！ 億萬富豪狠嗆：這5種消費讓你窮一輩子
因出演美國創投實境節目《創智贏家》（Shark Tank）而聞名的億萬富豪奧利里（Kevin O’Leary）強調，致富與否並非單純取決於收入多寡，而是取決於每天的消費選擇。他直言，許多人之所以無法累積財富，問題往往不在賺得不夠，而是把錢花在「注定讓人變窮」的地方。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 223
店家憂成本轉嫁 怨像在打工
外送專法6日三讀通過，引起許多店家高度關注，有店家認為，保障外送員權益，讓整個外送體制健康基本上是正確的方向，不過一定會提高成本，將視後續效益再選擇是否繼續與外送平台合作；有店家則認為，「羊毛出在羊身上」，成本不免直接轉嫁在店家上，只怕「不做外送沒客人，做了又像在幫平台打工。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 11
全國電上半年審慎樂觀，店格升級/數位轉型並進
MoneyDJ新聞 2026-01-06 10:10:33 李宜秦 發佈全國電(6281)昨(5)日召開線上法說會，展望2026年，公司表示在全球景氣成長放緩、高基期效應下，台灣民間消費可望溫和成長，惟上半年仍將以「審慎樂觀」看待，營運主軸將持續聚焦店格提升、數位轉型與ESG推進，以因應房市政策、通膨與外部風險牽動消費買氣的變化。 全國電指出，去年前三季營收年減5.38%，主要反映整體市場買氣下滑、銷售動能轉弱；毛利率19.45%，年減0.21個百分點，主因總體經濟與房市政策影響消費氛圍，加上為刺激買氣而出現較激烈的價格競爭。 全國電持續推動店型轉換以「提升質量」，大坪數Digital City店型已逼近80間、占總門市逾五分之一，並透過情境式陳列與多元品類導入，強化體驗式消費。其中全台最大約500坪的高雄民族店已升級為智慧居家概念店，盼在保守市場中拉開差異化。全國電指出，每年目標約開設10至15間Digital City，並採「汰弱留強」原則，避免過度密集展店造成排擠效應。 全國電深耕數位轉型，除系統現代化外，也朝向「體驗革新」的虛實融合(OMO)經營，包含App整合行動支付與服務功Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐洲35國領袖巴黎挺烏克蘭 組成「志願者聯盟」承諾安全保障 美國高層出席力挺
支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）1月6日齊聚法國巴黎，共35國承諾將提供烏克蘭具法律約束力、且可具體執行的安全保障。值得注意的是，美國總統川普派出特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿兼資深顧問庫許納（Jared Kushner）出席峰會，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）也現身力挺。格林克維奇已於前一日與歐洲各國參謀長研商安全保障細節。主導與俄羅斯談判的魏科夫表示，川普堅定支持相關安全機制，不過涉及領土安排等關鍵議題，仍需持續協商以取得共識。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，此次峰會顯示歐洲為整體安全所展現的決心，烏方代表團將在未來數日持續就相關核心議題與各方磋商。峰會宣言表示，成員國將參與一項美國主導、仍在擬定中的停火監測安排，內容主要涵蓋無人機、感測器與衛星等科技手段，美國不會派遣地面部隊進駐烏克蘭。不過，路透指出，聯盟簽署的宣言並未獲得美國正式背書，美方這次的角色，相較先前的草案已有所淡化，並刪除了具體描述美國如何支援駐烏多國部隊的相關文字。另一方面，歐洲領袖已同意未來建立一支由歐洲主導的烏克蘭多國部隊，用以支援烏軍取得嚇阻效果，法國與英國已簽署意向書，準備在停火後進行軍事部署，法方並表示可能派遣數千名法國士兵。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 小時前 ・ 12
鴻勁股價14個月漲3.5倍！做電子雞低階晶片起家，主打「買設備送工程師」，如今輝達、谷歌出貨都靠它
2025年，台股最受矚目的公司，鴻勁精密必定榜上有名。這家總部位於台中、過去鮮少在鎂光燈前露臉的半導體設備廠，在2025年底轉上市進行公開申購時，引爆市場抽籤熱潮。若從2024年10月才登上興櫃市場的股價來算，短短14個月，鴻勁股價已翻了3.5倍，穩坐台灣設備股王寶座。今周刊 ・ 2 小時前 ・ 1
寒流到...血壓也飆高「７應對必看」 醫：降壓藥過猛反而危險！
入冬最強寒流發威，東元綜合醫院心臟內科醫師溫斯企指出，寒冷刺激對高血壓等三高與年長族群更是心血管意外事件的危險訊號。他提供7大應對原則，強調民眾應養成監測血壓習慣、做好保暖措施，並提醒只要血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言