台股終場下跌513點失守5日線 台積電跌35元收1740元
美國總統川普為爭取格陵蘭控制權，再次揚言對歐洲國家加徵關稅，使歐美貿易緊張升溫，美股20日重挫。台股今天（21日）開低震盪，盤中最多下跌559點。集中市場指數終場下跌513.62點，收在31246.37點，失守5日線31372點，成交值新台幣8689億元，創下歷史次大量。台積電終場下跌35元，收在全日最低點1740元。
三大權值股漲跌互見，台積電今天終場下跌35元或1.97%，收在全日最低點1740元；鴻海跌4.5元或2.01%，同樣以全日最低點219元作收；台達電逆勢上揚5元或0.44%，收1135元。
（責任主編：莊儱宇）
