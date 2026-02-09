台股終場大漲621點收復32400關卡 聯發科飆漲7%領軍權值股

【記者呂承哲／台北報導】美股上週五（6日）一路從震盪大幅反彈，道瓊工業平均指數更是首度站上5萬大關，科技股也迎來逢低買盤進場，尤其是費城半導體指數更是飆漲5.7%，輝達股價大漲7%，台積電ADR股價同樣大漲5.48%，科技巨頭則是迎來大幅度資本支出，市場擔憂變現速度跟不上AI投資，使得走勢分歧。受到高市早苗帶領的自民黨選情大勝激勵，日股週一（9日）開盤大漲逾5%，台股跟著衝高、開盤上漲883點，台積電股價上漲55元，報1835元。

廣告 廣告

台股週一收盤，台股終場上漲621.7點或1.96%、報32404.62點，成交金額來到6308.8億元。台積電股價上漲35元或1.97%、報1815元，鴻海股價上漲3.5元或1.63%、報218.5元，台達電股價上漲20元或1.72%、報1180元，聯發科股價上漲120元或7.02%、報1830元。

台股上週五（6日）走勢劇烈震盪，早盤開低後一度重挫超過600點，不過盤中低接買盤進場，終場幾乎收在平盤，小跌18.35點，跌幅0.06%，收在31782.92點，成交量6768.48億元。台股上週終止連7紅，單週下跌280.83點，跌幅0.88%，日均量7379.31億元。

三大法人方面，僅投信站在買方，外資與自營商同步減碼。外資單週賣超1085.64億元，自營商連續第3週調節588.22億元；投信則終止連續7週賣超，轉為買超313.63億元，三大法人合計賣超1360.23億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，近期美國科技股大幅震盪，S&P500指數跌破季線，影響台股投資情緒，加上台股將進入蛇年封關，歷年年前常見結帳與獲利了結賣壓，在技術線型轉弱下，短線台股震盪整理機率升高。不過，跨國AI大廠營運展望仍偏正向，資金也逐步回流AI相關族群，加上農曆年後MWC、NVIDIA GTC等題材陸續登場，中長期多方架構未變。針對封關前布局，郭明玉建議，規劃抱股過年的投資人，可把握震盪拉回分批布局，優先挑選市場認同度高、具技術與產品競爭力，且現金流與獲利成長穩健的績優股。

永豐投顧則是認為，封關前震盪屬多頭減速而非趨勢反轉。即便美股波動加劇，AI投資主軸仍未動搖，Alphabet宣布2026年資本支出大幅上調，再次強化AI長期需求能見度。操作上建議維持核心持股，指數接近區間上緣可部分獲利了結，回測30500點附近則可分批布局具基本面支撐與AI題材的標的，以區間操作因應節前行情。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

高雄非上市櫃建商霸主 城揚去年購入至少3830坪60.15億元地

台積電3奈米外移日本 內行人怎麼看？她點出戰略意義

