台股終場挫375點收28024點 台積電下跌30元收1470元
台股今天（11日）震盪走低，早盤最高達28568.02點，創下歷史新高，不過隨著美股電子盤走跌，大盤由紅翻黑，一度失守28000點關卡，終場收在28024.75點，下跌375.98點，成交值新台幣5178.1億元。台積電終場下跌30元，以1470元作收。
台積電今天除息，每股配發5.00001118元現金，開盤跳空達1510元，順利完成填息，上演「秒填息」戲碼，不過，隨著賣壓出籠，台積電股價震盪走低，收在1470元，下跌30元，影響大盤約240點。
鴻海、台達電、聯發科、廣達等權值股均走跌，電子類股指數下跌1.75%，影響大盤回檔。
