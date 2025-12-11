台股終場挫375點收28024點 台積電下跌30元收1470元

[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息1碼，為今年以來連續第3次降息，使得將聯邦基金利率區間調整為3.50%到3.75%，這是三年來的最低水準。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，聯準會「處於有利的情況」，可以觀望是否進一步降息。 根據法新社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，鮑爾指出：「我們處於有利的情況，可根據最新數據、前景變化及風險平衡，評估額外利率調整的幅度與時機。」並強調，聯準會決定降息並非易事，需在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。他說：「這是一個艱難抉擇。我們必須做出決定。」 鮑爾重申，面對通膨與就業這兩大使命，目前的政策沒有「零風險」的道路。目前高於目標的通膨大多由關稅推升，而勞動市場也面臨明顯的下行風險。就業市場的情況可能比表面看起來更糟，但這不代表至今為止的官方就業數據是錯的，因為即時估算就業成長非常困難。 美國聯邦公開市場委員會（FOMC）今天如市場預期降息1碼，會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。這次決議以9票對3票通過，兩名區域聯準銀行總裁主張維持利率不變，投

