台股終場收漲497點 軍工股掀起漲停潮
[NOWnews今日新聞] 美國股市週二全數走高，不過值得注意的是AI指標股輝達卻逆勢下跌近3%，不過在醫療保健和消費類股走強，帶動美股四大指數全數走高，台北股市今（26）日開盤上漲151點、來到27063.17點，站回27000點關卡，盤中電金傳全面點火，再加上台積電神龍擺尾，終場上漲497.37點或1.85%，收在今日最高點27409.54點，站上10日線，成交量為5087.91億元。
中小型股同步走強，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到254.83點，終場上漲1.74點或0.68%，收在256.14點，站回月線關卡，成交量為1333.79億元。
今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、華邦電、南亞科、旺宏、定穎投控；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、聯發科、鴻海、金像電。
權值股全數走高，權王台積電開高走高，最後一盤爆出6990張買單，終場收在最高價1440元，上漲25元或1.77%，挹注大盤指數就有204點；鴻海盤中最高一度來到228元，上漲逾4%，終場上漲8元或3.65%，收在227元，挹注大盤指數就有38點。
其中權值四哥聯發科一甩疲態，外電報導，Meta未來推出資料中心可能大規模導入Google的TPU晶片，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，激勵台灣Google供應鏈，聯發科今日股價攻上漲停價1300元，帶動IC設計族群一同走高，世紀*同步攻上漲停價114元，類比科逼近漲停板，倚強科、昇佳電子上漲逾6%，矽力*-KY、意騰-KY、世芯-KY、安國上漲逾5%。
AI概念股也同步走強，東友攻上漲停價22.25元，緯穎上漲逾6%，英業達、世芯-KY、奇鋐、凌華上漲逾5%，所羅門、信驊上漲逾4%，威盛、華碩、鴻海、智邦、京元電子、勤誠上漲逾3%。
矽光子概念股也有資金追捧，聯亞、波若威攻上漲停板，創威、穎崴、眾達-KY、上詮上漲逾5%，訊芯-KY、台星科、立碁上漲逾4%，智邦上漲逾3%。
此外，總統賴清德在《華盛頓郵報》投書中，提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅將用於重大對美軍事採購，也將大幅強化台灣不對稱戰力，帶動軍工概念股掀起漲停潮，事欣科、寶一、和成、雷虎、台船、漢翔、晟田、銘旺科、中光電、東友、亞航、邑錡、龍德造船皆攻上漲停板。
非電族群當中，航運股也是一大亮點，受惠於太平洋區三大礦商持續詢船，同時中國進口煤的需求持續釋放，帶動波羅的海乾散貨BDI指數續揚，BDI指數週三上漲14點，收2309點，漲幅0.6%，帶動散裝航運股成多頭指標，台船、漢翔、亞航攻上漲停板，裕民上漲逾6%，萬海上漲逾5%，新興、正德、四維航、益航上漲逾4%。
不過記憶體族群今日卻中箭落馬，華邦電下跌逾6%，南亞科、旺宏下跌逾4%，模組廠也同步重跌，商丞被打到跌停價8.33元，群聯下跌逾7%，華邦電下跌逾6%，十銓下跌逾5%，力積電、宇瞻、至上、品安下跌逾4%。
