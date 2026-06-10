台股終場收跌1475點 「這族群」逆勢走強
[NOWNEWS今日新聞] 美國股市週二遇壓拉回，連帶拖累台北股市今（10）日明顯有壓，開盤下跌122.99點、來到44581.45點，隨後一路走低，終場下跌1478.9點或3.31%，收在最低點43225.54點，成交量1.32兆元。
中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.96點、來到422.75點，雖然早盤一度翻紅，但隨後跟著大盤走低，終場下跌18.8點或4.43%，收在405.91點，成交量3063.52億元。
今日個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、凱基金、華邦電、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、聯發科、聯電、台達電。
權值股全數走低，權王台積電明日除息6元，今日開盤下跌20元、來到2285元，終場下跌50元或2.17%，收在2255元，拖累大盤指數就有點；聯發科開盤下跌160元、來到4315元，盤中最低來到4120元，終場下跌320元或7.15%，收在4155元；台達電開盤下跌45元、來到2370元，終場下跌216元或8.9%，收在2200元。
PCB族群全軍覆沒，金居下跌逾9%，泰鼎-KY、欣興、亞電、達航科技下跌逾8%，臻鼎-KY、富喬、景碩、南電、台燿下跌逾7%。
被動族群早盤一片紅通通，不過隨後不敵賣壓走低，立隆電被打到跌停價335.5元，九豪下跌逾8%，日電貿、千如、華新科下跌逾7%，佳邦下跌逾6%，聚鼎、鈞寶下跌逾5%。
不過營建族群逆勢走強，央行總裁楊金龍今日表態「選擇性信用管制就到這裡」，帶動相關族群逆勢走強，海悅、聯上、全坤建、欣巴巴、永信建、京城、國建、聯上發、冠德、三地開發、斐成攻上漲停板，愛山林、鑫龍騰、遠雄上漲逾8%，長虹上漲逾7%。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
國巨*股價衝908元、創分拆後天價 陳泰銘兩天身價暴增221億元
權值股全倒！台股午盤跌988點 央行「一句話」營建股逆勢走強
森崴能源下市始末一次看 郭台強綠能布局遭遇最大挫敗
其他人也在看
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家 …
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
惡房仲球場「打工讀生巴掌罵髒話」慘了！遭判刑3月
今年（115年）台南市亞太棒球場發生男子不爽現場管制措施，跟中職工讀生吵架時竟然打對方巴掌的事件，這位職業是房仲的蔣姓惡男，近日被判3個月徒刑，可易科罰金。
竹市氣爆案原因找到了 疑桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍
新竹市高翠路9日清晨發生嚴重氣爆事故，造成2死2傷意外。消防局今天（10日）針對發生氣爆的便當店氣爆事故，公布最新火災調查與現場勘查進度。火調人員於事故現場順利清理出便當店使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵
黃山料舊文揭陳玉珍追愛史 女方：我的感情經歷不是你評論素材
台灣暢銷作家黃山料曾於2019年在臉書發文，公開揭露國民黨立委陳玉珍年輕時追愛的故事，該文章近日遭網友挖出，引發熱議。根據文章內容，陳玉珍20多年前曾為了追求黃山料的叔叔而採取行動，這段往事被黃山料以勵志故事的角度分享在社群平台上。當時陳玉珍也曾在該篇發文底下留言回應。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
5月新生兒剩6832人 人口連29個月負成長 網友炸鍋：經濟最好、炒房炒到斷子絕孫
內政部今天公布我國最新戶口統計資料，截至5月底，台灣總人口數2325萬2641人，相比去年同期減少10萬2829人，人口連續29個月負成長；值得注意，少子化仍持續惡化，5月新生兒僅6832人，創歷年次低紀錄。內政部統計，5月出生6832人，今年1-5月共出生3萬9,020人，較去年同期4萬6,407人減少7,387人，年減約15.9%。2026新生兒恐跌破十萬。PTT鄉民警告，「若要達到維持人口數量的最低下限生育率2.1，每年最少要生育31萬人。一年9萬的出生數，約是31萬人的三分之一。因此，台灣必不可能保持今天的人口比例，人口崩塌不但會來的非常快，而且是指數性的。真槍實彈的革命結束，政府、富人與資本家還是同一批人；子宮革命結束後，所有文化、語言、基因、習俗都會被替換與滅絕。這是最悲慘的雙輸結局。」網友嘲諷，「繼續炒房，發那5000有啥用」、「GDP創新高生育率創新低，鳥熊不生？」、「你不知道這是綠共滅台計畫的核心嗎？」、「少子化辦公室大成功！謝謝民進党」、「青鳥又要強行連結gdp創新高嗎？」、「以後都是印度人和越南人」、「真的9萬人保衛戰了」、「6832人外配貢獻了多少?」、「還真的
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
中興醫院正對面！鄭州路人行道塌陷 整座變電箱被天坑吞沒
台北市大同區驚見天坑，10日上午10時41分，鄭州路145號人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
MLB／橫掃球失靈得靠速球火拚！鄧愷威談2局失7分慘案：球數落後陷被動
太空人10日作客天使，旅美好手鄧愷威掛帥先發，不料僅投4局狂失7分、5分責失，寫下本季最慘役，賽後他坦言因為橫掃球失靈導致壞球太多，最後變得只能靠速球和打者火拚，才會釀成大量失分的情況。