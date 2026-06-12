台股盤中漲1649點寫史上第二大漲點 台積電漲45元

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美股11日勁揚收紅，台積電ADR漲逾3%，台指期夜盤大漲1163點、漲幅2.69%。台股今天（12日）開高走高，早盤飆漲1649.42點，衝上44798點，寫下盤中史上第二大漲點。台積電、國巨、聯發科等權值股勁揚，記憶體股、高價科技股強勢。

台北股市12日早盤飆漲1649.42點，衝上44798點，寫下盤中史上第二大漲點。（中央社資料照）

台股今天以43587.63點開高，早盤衝上44798.88點，漲逾1649點，寫下盤中史上第2大漲點。截至11時40分左右，台股加權指數上漲1076.42點，至44225.88點，漲幅2.49%，電子股漲2.71%，金融股漲0.9%、櫃買指數漲3.55%。

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觀察權值股表現，台積電盤中上漲45元，至2295元，漲幅2%；聯發科漲逾4%；台達電、鴻海漲逾2%；國巨大漲約5%。

記憶體族群今天強勢，南亞科漲停，華邦電漲逾9%。低軌衛星族群活潑，同欣電漲停，正文、台揚等雀躍，華通平盤。

觀察高價股走勢，股王信驊漲逾4%、股后穎崴漲停，多數高價股勁揚，川湖、創新服務、漢唐、竹陞科技股價強漲，倍利科、雙鴻漲破千元關卡，台股至48千金股。

台股昨天收在43149點，美股四大指數終場道瓊工業指數上漲929.97點或1.86%，標普500指數上漲127.31點或1.75%，那斯達克指數上漲640.16點或2.54%，費城半導體指數大漲964.98點或7.91%；而AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上漲2.22%、台積電ADR上漲3.26%。

（責任主編：莊儱宇）

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