台股終場漲173點週線連3紅 金融創高台積電漲10元收1480元
台股今天（12日）走勢震盪盤堅，金融指數創歷史新高，重電機電、電器電纜等傳產族群揚升，終場加權指數上漲173.27點，收28198.02點；台股今天收週線，上漲217.13點，週線連3紅。台積電收高，終場上漲10元，以1480元作收。
台股今天成交值新台幣4748.07億元，電子股終場上漲0.52%，金融股指數收2335.22點，創歷史新高，漲1.21%，人工智慧（AI）概念股為主的電腦及周邊設備族群翻黑下跌0.72%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.53%；千元以上高價股漲跌互見，維持「26千金」。
主要電子權值股台積電終場收1480元，漲0.68%；鴻海收227元，漲0.44%；台達電翻黑收938元，跌0.74%；聯發科翻紅收1405元，上漲0.72%；日月光投控收243.5元，跌0.41%；南亞科終場收162元，漲3.85%。
重電廠華城漲6.04%，收807元，氣動元件廠亞德客-KY收973元，漲6.11%。
兆豐投顧研究部副總經理黃國偉表示，金控今年前11月獲利表現亮眼，加上美國可能放寬銀行金融監管業務，市場預期資金活水持續挹注台股，帶動金融指數今天創新高。
展望台股後市，黃國偉指出，台股今天量縮反彈，外資在12月中旬後陸續進入長假，觀察長假前外資在台股布局動向，此外投信和集團作帳、AI產業推升力道等因素也是觀察重點，預期台股短線高檔盤整，漲多不易，但下檔季線約27250點有支撐。
台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，觀察各產業發展態勢，AI產業在需求、獲利與展望上仍相對凸出，預期產業分化趨勢將會持續一段時間，AI應用仍是台股成長動能明確主軸。
（責任主編：莊儱宇）
