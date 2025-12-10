台股終場漲218點收28400.73點創新高 台積電收1505元
下班忘記關冷氣！補習班「內部開罰12500元」女櫃台傻眼：可以檢舉嗎？
許多公司都會開冷氣或空調維持舒適氣溫，讓員工能夠順利工作。一位在補習班當櫃台人員的女子表示，公司規定下課後沒關冷氣、電風扇要罰錢，沒想到近日真的有人忘記關，相關費用高達12500元，讓她忍不住質疑合法性，貼文曝光後引發熱議。事實上，根據勞動部《工作規則審核要點》也明定，懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
神戶無解謎團！河川漂浮多到數不清香菇 居民驚見異象心慌不安
一則令人匪夷所思的消息！流經神戶市垂水區市街的福田川上，10月驚現大量的新鮮香菇，河岸邊的確到處可見皺巴巴、緊貼著水面香菇，樣子十分奇特，如同長在河邊的「貽貝」一般。究竟是誰、又為何將這些香菇傾倒在河裡？這股「香菇海」已成為當地最大謎團。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
草船借箭？ 夜市業者霸氣做「竹籤的家」 網笑爆「應做成人型」
雲林東南夜市業者劉順彬看到民眾走路常不小心被竹籤戳中，以稻草與木棒組成「竹籤的家」，無償在夜市設置，讓民眾「插」在稻草棒上，上路2週效果極佳，地面竹籤數量大幅減少，有民眾見狀笑稱三國故事「草船借箭」上演，還有人笑說作成人形可「插小人」，引起熱烈討論。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
市場觀望聯準會動向 台股早盤漲逾160點
（中央社記者潘智義台北10日電）雖然美聯準會正在舉行利率會議，市場觀望氣氛濃厚，台積電ADR收盤漲0.51%，台股今天早盤漲逾160點，越過28300點。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
夜市見草船借箭！業者做「竹籤的家」網笑：做成人型
生活中心／饒婉馨報導雲林東南夜市近日被民眾發現一隻神秘稻草棒，上面插滿竹籤，有的還有夾帶著衛生紙，仔細一看，上面的紙條寫著「竹籤的家」，還有另一張紙條寫「讓孔明借箭成功」，引起網友熱議，不少民眾都大讚這個設計。民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
台股早盤漲179點後震盪 台積電漲15元
聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議10號登場，市場觀望氣氛濃厚，美股3大指數走跌，只有那斯達克指數收紅，台股今（10）天開盤上揚，以28190.76點開出，盤中高點達28361.9點，上揚179.3台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【台股盤中】漲逾百點呈震盪走勢 盤面個股輪動
（中央社記者潘智義台北2025年12月10日電）市場觀望美國聯準會動向，美股9日走跌，台股盤中高點達28361.9點，上漲179.3點，隨後台積電維持漲10至15元態勢，指數呈震盪走勢。10時30分左右，加權指數達28315.47點，漲132.87點，漲幅0.47%，成交金額新台幣2583.36億元。台積電(2330)盤中達1495元，漲15元，鴻海(2317)跌3元至232元，台達電(2308)跌6元至965元。代工廠仁寶(2324)11月合併營收629.68億元，月增1.7%、年減21%，今天盤中達30.5元，漲2.34%；英業達(2356)11月合併營收約521.56億元，月減4.8%、年減14.3%，為近9個月低點，盤中達44.10元，下跌2.86%。廣達(2382)走跌，低點292元下跌4元，緯創(3231)也先漲後跌至146.5元，跌2%；和碩(4938)上揚1%至70.7元。台泥(1101)以子公司三元能源科技電池廠火災為由，提起訴訟向建廠承包商中鼎(9933)求償影響，中鼎盤中跌6.8%至31.50元，台泥在平盤22.9元附近游走。中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台積電穩盤，加權指數盤中維持漲勢，神基築底反攻可期
【財訊快報／黃啟乙】從國際股市來看，亞股週三普遍回檔，相較之下，台股因台積電(2330)穩住局勢，加權指數盤中仍維持上漲格局。而川普政府將開放H200 Nvidia晶片出口中國，對Nvidia而言應屬利多消息，但股價並未立即反應，主要傳因對陸出口仍需繳25%分潤金及北京設限一說，使利多效應延後顯現。個股方面，隨著11月份營收陸續公布，一些個股已有所反應。神基(3005)11月營收達36.2億元，回到相對高水位，較去年同期成長38.4%，有望成為下一階段築底反攻的潛力股。財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台股漲逾百點呈震盪走勢 盤面個股輪動
（中央社記者潘智義台北10日電）市場觀望美國聯準會動向，美股9日走跌，台股盤中高點達28361.9點，上漲179.3點，隨後台積電維持漲10至15元態勢，指數呈震盪走勢。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
賴清德曝台積電加碼投資台南 建廠概念股聖暉、亞翔、漢唐全面起漲
總統賴清德總統昨晚前往台南市出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」時透露，台積電將進一步於台南投資，針對台積電所提出的各項問題，市府團隊也積極予以協助解決。總統一句話讓台積電建廠概念股在今日全面啟動，資金開始重回聖暉、漢唐、亞翔。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
鴻海、廣達齊揚1%！台積電攻1500元大關 台股開高漲86點逼28400點
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導儘管市場普遍預測美國聯準會（Fed）本周將再度降息，但投資人在決策前趨於謹慎，美股四大指數周一跌多漲少，道瓊下跌215.67...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
狂刷營收新高卻兩樣情！緯創、緯穎、緯軟財報公布 「這檔年增158.6%」卻慘黑
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導緯創（3231）、緯穎（6669）及緯軟（4953）同步公告最新財報資訊，其中緯創表現最為亮眼，11月營收年增194.6%；緯穎則年增1...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
台積電、聯發科齊勁揚！鴻海、台達電開高後翻黑 台股開盤小漲8.16點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導市場預期美國聯準會（Fed）將在本週降息，而在利率決議前仍保持觀望氣氛。美股週二（9日）主要四大指數收盤呈漲跌互見，僅...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《盤中解析》多方回神 台股走回28300
【時報記者葉時安台北報導】美國聯準會啟動為期兩天的政策會議，市場在聯準會利率決議前保持觀望氣氛，預估在周三宣布今年第三次降息的機率高，但部分官員對持續寬鬆仍有疑慮，加上政府停擺影響該政府取得經濟數據不易，使本次決策備受關注，這次FOMC恐將淡化明年進一步降息預期，周二美股四大指數跌多漲少，僅那指小漲0.13%，費半震盪小跌0.04%。台股周三開漲8.16點報28190.76點，隨後持續走揚至28361.9元最高、上漲179.3點，衝上28300點，雖然AI概念股不同調，但盤面AI眼鏡、航運、重電、被動元件、封測等均走強，指數在28300附近震盪。 台股ADR周二表現，台積電ADR周二上漲0.51%，收在303.41美元，較台北交易溢價高達27.9%。日月光ADR、聯電ADR也分別收漲1.46%、0.50%。權值王台積電(2330)開漲10元至1490元，盤中最高達1495元，上漲15元或1.01%；晶圓雙雄不同調，聯電(2303)開低走疲，鴻海(2317)同樣走低。而聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現有勁，周三股價開高走高。 輝達(NVIDIA)跌0.3%，台系AI概念股相時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
迎AI最旺月！輝達GB300與自研ASIC狂灌訂單…代工三雄11月營收全面創高 緯創首度超車躍居「電子二哥」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導代工三雄廣達（2382）、緯創（3231）與緯穎（6669）11月營收全面刷新單月歷史新高，AI伺服器需求強勢爆發成為共同驅動力。...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
泰柬邊境衝突擴大 雙方互控砲擊平民區
（中央社曼谷/金邊9日綜合外電報導）泰國與柬埔寨之間激烈的邊境戰鬥今天進入第2天，並擴散至新的戰線。兩國相互指控對方砲擊平民區，曼谷當局更矢言將繼續計畫中的軍事行動。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
川普放行H200 黃仁勳還得跨越國會關卡
美國總統川普八日證實將開放輝達對中國出售H200晶片，附帶條件是美國政府可對營收抽成百分之廿五。這項決定象徵輝達執行長黃...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
清晨最低溫12.5度！今東北季風減弱 周末明顯轉冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（10日）東北季風減弱，水氣漸減，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，下午起北部地區雲量會增多，也有零星降雨機率，明天起天氣如何？氣象署指出，明天（11日）起東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；周六（13日）晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，周日、下周一（14日、15日）冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 6 小時前 ・ 1
輝達比蘋果更兇狠！專家曝2026年2大轉變：台廠恐淪打工模式
近年「打進輝達供應鏈」幾乎成了股價上漲保證，從電源、線束到散熱與銅箔基板，只要與AI伺服器沾上邊，相關個股便迎來營收雙位數成長，市場氛圍宛如十年前的「蘋果光」重現，惟主角已從蘋果轉為輝達執行長黃仁勳。臉書財經粉專「股人阿勳」發文提醒，未來許多台廠恐被降級為「打工模式」。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台股早盤續揚百點 AI眼鏡戰火點燃 宏達電飆速領軍概念股
市場靜待美國聯準會利率決策出爐，台美股市觀望氛圍轉趨濃厚，台股加權指數10日開盤漲逾百點，拉高突破28,300點，台積電（2330）上漲10元，AI眼鏡市場大戰開打，Google預計2026年兩款新品上市，AI眼鏡概念股加足馬力向前衝，指標股宏達電（2498）勁揚逾5％，達邁（3645）、澤米（6742）等多檔強漲。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話