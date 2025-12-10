台股終場漲218點收28400.73點創新高 台積電收1505元

【時報記者葉時安台北報導】美國聯準會啟動為期兩天的政策會議，市場在聯準會利率決議前保持觀望氣氛，預估在周三宣布今年第三次降息的機率高，但部分官員對持續寬鬆仍有疑慮，加上政府停擺影響該政府取得經濟數據不易，使本次決策備受關注，這次FOMC恐將淡化明年進一步降息預期，周二美股四大指數跌多漲少，僅那指小漲0.13%，費半震盪小跌0.04%。台股周三開漲8.16點報28190.76點，隨後持續走揚至28361.9元最高、上漲179.3點，衝上28300點，雖然AI概念股不同調，但盤面AI眼鏡、航運、重電、被動元件、封測等均走強，指數在28300附近震盪。 台股ADR周二表現，台積電ADR周二上漲0.51%，收在303.41美元，較台北交易溢價高達27.9%。日月光ADR、聯電ADR也分別收漲1.46%、0.50%。權值王台積電(2330)開漲10元至1490元，盤中最高達1495元，上漲15元或1.01%；晶圓雙雄不同調，聯電(2303)開低走疲，鴻海(2317)同樣走低。而聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現有勁，周三股價開高走高。 輝達(NVIDIA)跌0.3%，台系AI概念股相

時報資訊 ・ 2 小時前