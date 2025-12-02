台股終場漲221點 塑膠股成盤面焦點

▲台北股市今（2）日終場上漲221.74點或0.81%，收在27564.27點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市12月第一個交易日，比特幣暴跌逾6%，對股市造成壓力，美股四大指數週一全數收黑，不過台北股市今（2）日先行止穩，開盤上漲207.82點、來到27550.35點，盤中最高一度來到27741.89點，不過尾盤漲幅收斂，終場上漲221.74點或0.81%，收在27564.27點，成交量為4704.43億元。

中小型股開高走低，櫃買指數開盤上漲0.09點、來到259.81點，尾盤遇到賣壓襲擊，終場下跌0.59點或0.23%，收在259.13點，成交量為1169.48億元。今日個股成交量排行榜前五名為：台玻、南亞、力積電、華東、富喬；個股成交值排行榜前五名為：台積電、台達電、南亞科、聯發科、南亞。

權值股多數走高，台積電開盤上漲20元、以1430元開出，盤中最高一度來到1440元，終場上漲20元或1.42%，收在1430元；鴻海相對有壓，終場收在平盤價222元；台達電受惠於併購消息，終場上漲16元或1.64%，收在989元。

盤面最大亮點在於塑化股，類股指數上漲逾4%位居冠軍，中國啟動「反內捲」政策、俄烏停火露出曙光，塑化族群再度走強，盤中類股指數來到159.9點新高，創近2個月高點，帶動台聚、亞聚、台達化攻上漲停板，聯成、南亞、台化上漲逾5%，華夏、國喬上漲逾4%，台塑、勝悅-KY上漲逾3%。

PCB概念股持續走高，亞電、建榮、德宏、松上、晟鈦、同泰、律勝攻上漲停板，富喬上漲逾5%，邑昇上漲逾4%，達勝、華通、榮科上漲逾3%。

金融股也有買盤挹注，國泰金、華南金、台新新光金、元大金、永豐金上漲逾2%，中信金、凱基金、彰銀、統一證、遠東銀、中再保、第一金上漲逾1%。

