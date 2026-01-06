台股終場漲471點 收30576點創高 台積電登1705元新天價

【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）今（5）日盤中股價走勢強勁，早盤買盤積極推升，股價一度衝高至1,525元，寫下今年3月底以來新高，盤中漲幅擴大至約3.5%，成為台股走揚的重要支撐之一。市場解讀，近期資金聚焦AI與高階運算等題材股輪動，帶動權值電子股回溫，聯發科同步受惠，成為盤面焦點。 法人指出，近期記憶體晶片市場短期出現供不應求情況，推升中低階入門手機的製造成本，進而壓抑終端需求，因此已將明年整體手機市場出貨量預估下修至年減2%，主因在於入門機種價格上揚，導致需求轉弱。 就聯發科營運來看，法人認為，明年手機業務成長動能仍在，但結構將更加集中於旗艦級手機晶片的貢獻，客群有望擴展至印度、東南亞及歐洲等市場；同時，在晶圓代工成本上漲背景下，旗艦SoC具備漲價條件，有助優化產品組合，並對毛利率形成支撐。 不過，考量中低階手機需求下修所帶來的影響，法人仍將聯發科明年手機業務成長率調降至5%，並預估2026年每股盈餘（EPS）為73.1元，投資評等維持「買進」。 此外，從營收結構來看，法人指出，聯發科目前大陸市場營收占比約八至九成，部分時間甚至接近九成，但相關結構正逐步出現變化，與地緣

