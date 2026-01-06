台股終場漲471點 收30576點創高 台積電登1705元新天價
台股5日大漲創高，首度攻上3萬點關卡後，今天（6日）開低震盪後翻紅，終場上漲471.26點，收在最高點30576.3點，再創歷史新高紀錄，台積電也首度站上1700元，終場上漲35元，收在1705元，創新天價。
面板、記憶體、PCB等族群強勢，南亞科、群創、旺宏、華通等鎖漲停。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台積電挑戰1700大關！3.2萬名股東「恐高」下車 每張少賺11萬捶心肝
2026年台股迎來開門紅！護國神山台積電（2330）延續去年的強勢勁道，今（5日）盤中再度噴發，一度飆漲110元，股價創下1,695元歷史新高，挑戰1,700元大關。然而，隨著股價衝上雲際，部分投資人卻因「高處不勝寒」恐懼錯失波段。根據集保結算所最新統計，上週有超過3.2萬名股東選擇提早下車，若以今日最高價估計，1張股票少賺11萬元！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
台積電盤中飆1695元天價 對台股釀「資金排擠」效應
台股今（5）日創下新高，首次突破3萬點大關！單日成交量，則是放大到新台幣7658.07億元，創下史上第二大量。領漲大盤的是權值股台積電，早盤就衝破1600元，以1630元開出，盤中甚至一度飆到1695...華視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
焦點股》聯發科：明日除息29元 放量大漲
IC設計龍頭聯發科（2454）明日即將每股除息29元，今日台股飆漲，聯發科吸引市場參與除息行情，盤中大漲逾4%，股價短線即將挑戰去年9月的1545元前波高點。截至11:15分左右，聯發科股價大漲4.08%，暫報1530元，成交量約8675張。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調顯示，美國採取軍事行動迫使委內瑞拉總統下台，獲得約1/3美國民眾支持；另外，72%的民眾擔心會過度介入這個南美國家。中央社 ・ 5 小時前 ・ 182
台積熄火、台股震盪 面板雙虎續嗨 聰明錢去哪兒？投信籲提防「賣壓無預警殺出」
台股5日在權王台積電領漲下大漲突破30,000點大關，6日早盤開低，台積電震盪熄火下，加權指數盤中最低一度失守30,000點、下探29,933點，然跌點隨即收斂，而中小型股接棒走強下櫃買指數則是逆勢上漲，而受惠研調機構預估元月面板價格將調漲，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）雙雙走強。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
356萬人看過來！0050、0056除息時程、配息金額曝光
二大重量級ETF 0050元大台灣50、0056元大高股息最新配息出爐，每受益權單位分別配發1元及0.866元，同步於22日除息、2月11日發放配息，預計將有超過356萬名投資人將可在農曆過年前領到配息紅包。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
憂柯文哲、黃國昌先後被關 他：恐變綠白合
[NOWnews今日新聞]民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 41
養生教授咳嗽2個月「確診肺癌末期」 醫嘆：空污害了他！
一名平時注重養生且長年維持慢跑習慣的教授，因持續咳嗽2個月就醫，經檢查後確診肺腺癌第4期，癌細胞已轉移至腦部，最終仍不幸病逝。營養醫學醫師劉博推測，該教授罹癌可能與晨跑時吸入過多PM2.5有關，因此呼籲民眾當空氣品質不佳時應改於室內運動。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 133
櫃買翻黑！換手警訊來了？台股今恐爆8千億天量 專家警告：別當最後一隻老鼠
台積電（2330）一家烤肉，並未萬家香，一早股價攻上1,685元，市值上43.7兆元，雙寫歷史新高，加權指數也因而飆高至30,221點大漲871點，惟逢高壓力不小，上午僅成交一個小時就爆逾3,500億元大量，市場估計今天可能爆出8,600億元以上天量。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《半導體》聯發科一舉躍回1500大關 寫近10個月新高
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）今（5）日盤中股價走勢強勁，早盤買盤積極推升，股價一度衝高至1,525元，寫下今年3月底以來新高，盤中漲幅擴大至約3.5%，成為台股走揚的重要支撐之一。市場解讀，近期資金聚焦AI與高階運算等題材股輪動，帶動權值電子股回溫，聯發科同步受惠，成為盤面焦點。 法人指出，近期記憶體晶片市場短期出現供不應求情況，推升中低階入門手機的製造成本，進而壓抑終端需求，因此已將明年整體手機市場出貨量預估下修至年減2%，主因在於入門機種價格上揚，導致需求轉弱。 就聯發科營運來看，法人認為，明年手機業務成長動能仍在，但結構將更加集中於旗艦級手機晶片的貢獻，客群有望擴展至印度、東南亞及歐洲等市場；同時，在晶圓代工成本上漲背景下，旗艦SoC具備漲價條件，有助優化產品組合，並對毛利率形成支撐。 不過，考量中低階手機需求下修所帶來的影響，法人仍將聯發科明年手機業務成長率調降至5%，並預估2026年每股盈餘（EPS）為73.1元，投資評等維持「買進」。 此外，從營收結構來看，法人指出，聯發科目前大陸市場營收占比約八至九成，部分時間甚至接近九成，但相關結構正逐步出現變化，與地緣時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
買新車就是傻！ 億萬富豪狠嗆：這5種消費讓你窮一輩子
因出演美國創投實境節目《創智贏家》（Shark Tank）而聞名的億萬富豪奧利里（Kevin O’Leary）強調，致富與否並非單純取決於收入多寡，而是取決於每天的消費選擇。他直言，許多人之所以無法累積財富，問題往往不在賺得不夠，而是把錢花在「注定讓人變窮」的地方。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 186
創紀錄！台股閃現30檔千金股 創意大漲逾8%最亮眼
2026年多頭行情持續延燒，台股高價股再寫新紀錄。ASIC暨矽智財廠創意（3443）今（6）日一度大漲逾8%，成為盤面最亮眼千金股。此外，隨著氣動元件大廠亞德客-KY（1590）早盤觸及1,010元、伺服器機殼大廠勤誠（8210）來到1,005元，台股盤中驚現30檔千金股同框，創下史上新高紀錄。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 4
台股早盤「黑翻紅」漲逾百點 台積電跌25元開1645元
台股昨天一路狂飆站上3萬點，創下歷史新紀錄，今（6）日開盤下跌171.39點，以29933.65點開出，不過隨後跌勢快速收斂由黑翻紅，早盤一度上漲153.02點，最高觸及30258.06點，再度重返3台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
委內瑞拉600億美元比特幣 行蹤成謎
上周末美國總統川普下令空襲委內瑞拉，並逮捕總統馬杜洛後，地緣政治再度成為黑天鵝，即便專家認為這對亞洲金融市場幾無影響，但比特幣5日盤中一度衝上9.3萬美元大關，主因市場傳出委國可能持有600億美元比特幣的消息，且美國對這批比特幣的處置方式，會讓這批「影子比特幣儲備」的未來去向，再次左右市場行情。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 26
丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結
美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）表示「美國真的很需要格陵蘭」，令外界憂心他的下一步行動。格陵蘭總理尼爾森週一（1/5）召開記者會安撫民心，表示並不擔憂美國會立刻入侵格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森則警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。太報 ・ 6 小時前 ・ 445
晚安小雞柬出獄後恐送中國？外交部：促請遣送返台
晚安小雞柬出獄後恐送中國？外交部：促請遣送返台EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台股飛越3萬點大關！台積電大漲百元至1685寫驚人紀錄
09:50更新：台股多頭行情爆發，台積電一路狂飆不停，盤中大漲100元至1685元，推升台股一口大狂飆超過830點，站上30,200點關卡，寫下驚人新紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股今日大漲755.23點 站上3萬點 台積電獨贏
(記者謝錦慧台北報導)台積電今天飆漲觸及1695元再創新天價，帶動台股首次衝上3萬點，盤中大漲989.51點觸30339.32點，創歷史新高；終場以30105.04點作收，大漲755.23點，成交值新...自立晚報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言