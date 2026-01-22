台股終場漲499點收31746點站回5日線 台積電漲20元收1760元
美股主要指數反彈收紅，台股今天（22日）開高走高，受惠於地緣政治轉向、台積電建廠等利多因素，加權指數一度大漲664點、衝上31890.62點，創歷史新高，終場指數收在31746.08點，上漲499.71點，漲幅1.6%，收復5日線約31560點，成交值新台幣7910.28億元。台積電終場漲20元，收在1760元。
權值股台積電盤中最高1770元，終場以1760元作收、上漲20元或1.15%。鴻海漲2.05%，收223.5元。記憶體大廠南亞科勁揚6.18%，收在266.5元。
（責任主編：莊儱宇）
