台股終場由黑翻紅收漲2.67點 台積電尾盤跌勢收斂1445元作收
美股主要指數3日收紅，道瓊工業指數上漲408.44點，那斯達克指數上漲40.42點，費城半導體指數揚升131.04點。隨著台積電尾盤跌勢收斂，台股今天（4日）終場由黑翻紅，加權指數小漲2.67點，收在27795.71點，成交值新台幣3883.4億元。
台積電今天走勢疲弱，盤中一度跌20元達1430元，不過，尾盤在買盤湧入下跌勢收斂，終場收在1445元，下跌5元，市值滑落至37.47兆元，影響大盤約40點。
鴻海、台達電、聯發科、廣達等權值股收漲，整體電子類股指數下跌約0.19%。
傳統產業股漲跌互見，波羅的海海峽型指數（BCI）和波羅的海綜合指數揚升，激勵散裝族群強漲，裕民、新興、中航等漲停作收，推升航運類股指數上漲1.43%。
美國媒體報導，美國政府將推動機器人產業發展，激勵機器人族群表現強勁，所羅門和羅昇等攻上漲停。
機電和電纜類股指數同步上漲逾1%；塑膠類股指數下挫逾4%，玻璃類股指數下跌3%，橡膠類股指數下跌1.43%，表現相對弱勢。金融類股指數上漲1.3%，為支撐大盤的一大助力。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股指數雖站上5日、10日、月線等各期均線之上，因市場追價意願不大，影響大盤未能進一步挑戰高點，呈現震盪走勢。
（責任主編：莊儱宇）
