台股終場跌331點 投顧：弱中透強、長線多頭

（中央社記者江明晏台北15日電）台股今天早盤跌逾500點，而後跌勢收斂，終場收在27866.94點，下跌331.08點，台積電下跌30元，航運、傳產股走勢撐盤，千金股跌多漲少；投顧指出，台股今天弱中透強，不存在實質重大利空，可視為技術性修正，長線多頭格局未遭破壞。

上週五費城半導體指數跌5.1%，晶片製造商博通（Broadcom）股價挫逾11%，拖累亞股走勢，日韓股疲軟，台股盤中下探至27684.87點，跌逾513點。

廣告 廣告

加權指數終場下跌331.08點，收27866.94點，跌幅1.17%，成交金額新台幣4367.78億元。電子股跌1.6%，金融股漲0.17%、櫃買指數下跌0.08%，指數跌破10日線28011點。

觀察權值股走勢，台積電終場下跌30元，至1450元，跌幅2.03%，鴻海跌近2.5%、聯發科勁揚逾1%、台達電跌1.7%。

AI相關科技股疲弱，奇鋐、緯創、日月光、金像電、台虹、廣達等收黑。

傳產走勢撐盤，塑膠股漲勢強，台化勁揚近6%，台塑、台達化、國喬、中石化均收漲逾2%。台泥上漲逾2%，帶動水泥股，能源股走勢亮眼。

運輸股勁揚，軍工題材強勢，龍德造船收漲停，台船勁揚約2%，新興、裕民、四維航等散裝航運收紅；航空雙雄華航、長榮航皆漲逾1%，貨櫃三雄收在紅盤之上。

觀察高價股走勢，股王信驊終場漲逾1%，收在6795元，除了精測、聯發科、光聖、AES-KY、智邦收紅，其餘高價股普遍呈現疲軟態勢，旭隼跌破千元關卡，台股以「25千金股」作收。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者訪問時指出，今天盤勢可形容為弱中透強，整體來看並不存在實質性的重大利空因素，台股先前持續創下歷史新高，高檔自然引發部分資金獲利了結，短線賣壓因而浮現，但這樣的修正屬於正常現象，並非趨勢反轉的訊號。

他進一步說，市場雖不時出現對AI題材是否泡沫的討論，但以目前產業發展與企業基本面來看，AI泡沫至少到明年都不會出現，相關疑慮屬過度解讀。

黃文清分析，此波回檔可視為台股在高檔的整理修正，修正時間與空間都相對有限，從時間軸來看，年底前甚至延續到明年1月，隨著企業陸續釋出明年度首季及全年營運展望，市場仍有充足題材支撐大盤表現，有利台股再度展開攻勢，整體而言，目前盤勢應定位為技術性修正，長線多頭格局並未遭到破壞。（編輯：張均懋）1141215