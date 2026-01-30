台股終場跌472點收32063點 台積電下挫30元收1775元

高雄市長陳其邁30日上午10時許前往國立陽明交通大學在高雄校區的日台合作防災論壇，會後媒體提問有關監察院長陳菊請辭獲准，外傳陳菊目前仍在復健，說話有困難，是否有去探望？陳其邁未正面回應，僅表示「祝福她病況愈來愈好，早日恢復元氣滿滿」；另有關馬國女大生命案判決出現大逆轉，是否認為司法不公？陳其邁僅表示「我要追蹤一下」。

中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3 則留言