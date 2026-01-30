台股終場跌472點收32063點 台積電下挫30元收1775元
台股連續兩天回檔修正，加權指數今天（30日）盤中一度下探32004.96點，在32000點暫獲支撐；終場指數收在32063.75點，下跌472.52點，守住10日均線32013點，成交值新台幣9071.11億元。台積電終場下跌30元，收在1775元。
台積電收在1775元，下跌30元，市值滑落至46.03兆元，影響大盤約240點。台達電、鴻海、聯發科和股王信驊等權值和高價股紛紛走跌，整體電子類股指數下挫1.54%。
傳統產業股多數走跌，塑膠、紡織、機電、電纜、玻璃、造紙、橡膠、營建和航運類股指數同步下挫逾1%；金融類股指數也下跌逾1%。
（責任主編：莊儱宇）
