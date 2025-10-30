台股終場跌7點收28287點 台積電收平盤1505元
美國聯準會（Fed）宣布再降息1碼，為今年以來第二次降息，台股今天（30日）開高走低，一度衝破28500點，達28527點，創下新高，盤中指數在平盤上下震盪，終場下跌7.21點，收28287.53點，成交值新台幣6146.56億元。權王台積電開高走低，一度衝上1520元新高，最終以1505元平盤作收。
投顧表示，隨著今天川習會落幕，31日市場將關注即將公布的蘋果（Apple）財報，預期牽動台股電子權值股表現。
觀察電子權值股表現，台積電一度觸及1520元新高價，股價盤中在平盤附近震盪，終場以平盤1505元作收。鴻海收262元，上漲2元；廣達收306元，下跌2元；聯發科收1310元，上漲10元。
電子股、金融股終場分別下跌0.08%、0.12%；代表中小型股票的櫃買指數皆下跌0.78%。
今天網通設備族群多檔攻上漲停，建漢漲至29.4元、兆赫漲至15.1元、華電網漲至25.2元；康全電訊一度攻上漲停，尾盤打開，收37.3元，上漲8.75%。
記憶體族群今天也表現強勢，晶豪科以96.3元攻漲停；群聯漲6.22%，以1110元作收；威剛上漲5.01%，以199元作收，成為盤面電子股焦點。
（責任主編：莊儱宇）
