台股終場重跌1478點創史上第6大跌點 台積電跌50元
美國科技股再現拋售潮，科技股賣壓湧現，台股今天（10日）承壓，午盤過後急殺，盤中指數最多下跌逾1400點。終場集中市場指數以全日最低點作收，下跌1478.90點，收在43225.54點，失守月線約43349點，創史上第六大收盤跌點，昨天強彈大漲的1201點全被吞噬，成交值約新台幣1兆3240億元。台積電終場跌50元，收2255元。
四大權值股全面下跌，台積電終場下跌50元或2.17%，收在2255元；聯發科大跌320元或7.15%，收4155元；台達電重挫215元或8.90%，收2200元；鴻海跌14.5元或5.23%，收263元。
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[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
別被跌幅收斂騙了！專家示警「台股處於暴風眼」：還有4關要過
由於上週五S&P 500指數下跌-2.6%、那斯達克指數重挫-4.2%、費半指數更大跌逾-10%，受美股拖累，台指期夜盤一度觸及跌停，終場重挫約3000點，也使台股週一面臨沉重壓力，開盤一度大跌超過2000點，不過在低接買盤進場之下，跌幅持續收斂，終場收在43502.78點，下跌1568.16點，跌幅-3.48%。雖然最終跌幅收斂，不過專家直言別被騙了，「目前的台股就像處於暴風眼中心」，示警台股接
專家看盤》獲利了結賣壓 大盤上演月線保衛戰 抗跌族群來了
[Newtalk新聞] 「台股今天(10日)面臨獲利了結賣壓，美股半導體族群明顯回檔，權值股轉為高檔整理格局，中小型股留意漲多回跌風險！」分析師林漢偉表示，台股今天上演月線保衛戰，留意成交量與油價變化！ 回顧美股表現：美股昨天四大指數開高走低，AI股風險示警影響市場信心，費半指數下跌1.93%，領跌四大指數表現。半導體股科希倫下跌11.44%、邁威爾下跌7.66%。大型科技股蘋果下跌3.65%、微軟下跌2.20%。 林漢偉表示，美股昨天早盤全面開高，市場反映美伊和談利多，國際油價大跌，一度帶動科技股續強，不過多家華爾街投行示警，AI概念股漲幅過大風險升高，半導體族群賣壓湧現，拖累指數由紅翻黑，費半指數領跌市場，科技股進入震盪整理。 總體面與台指期：美元拉回，美債利率下滑、國際油價創近期新低、台指期夜盤下跌799點，回吐昨天部分漲幅，台積電ADR上漲0.26%，盤中一度回測月線支撐！ 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 外資現貨持續賣超，期貨空單持續減少，籌碼面仍偏中性偏空，櫃買指數受制月線反壓，高融資個股壓力仍大，留意停損賣壓是否擴散，中小型股波動恐加劇。 二、傳
台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
受到美股上週五重挫影響，尤其費城半導體指數暴跌逾10%，引爆全球科技股賣壓，台股8日上演「黑色星期一」行情，終場崩跌逾1500點，投資人關注本周台股盤勢。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（9）日開盤前在臉書以「台股跌又當機！乾爹來救我」為題分享，8日早盤狂殺近2700點，他搶股票搶到APP差點當機；他也點出，南亞科（2408）等記憶體股「從地板彈起」的動作值......
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電商龍頭momo（8454）近期股價強勢飆漲，即使遭證交所列為加重處置股，今（10）日盤中仍一度衝上467元，續創波段新高。若以董事長蔡明忠5月底股東會喊出「爬也要爬回千金股」時的股價191元計算，短短半個月股價大漲145%，推升市值暴增超過731億元，成為近期台股最受矚目的飆股之一。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
他曝台股崩「必做這1事」果然抄底台積電！4字口訣不藏私、出現2訊號擇機買進
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導台股今（8）日上演黑色星期一，加權指數終場收43,502.78點，下跌1568.16點，創史上第3大跌點紀錄，跌幅3.48％。面對股市高...
股市洗三溫暖！大戶悄悄把錢搬到「這地方」等風起 利息相差27倍
近期台股大洗三溫暖，高資產投資人紛紛「獲利了結」或「降低風險」，將資金轉為現金戰備部位，等待下一次進場訊號。遠東商銀 Bankee 社群銀行就成為熱門停泊點，主打新台幣活存年利率 1.435%、高利無上限且
股市崩資金就回房市？ 他推演「3情境」揭歷史規律 網點關鍵：沒有天天過年的
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導近期台股走勢震盪劇烈，市場資金是否會從股市轉向房市，也再度成為投資人關注焦點。近日，有網友發文表示，股市修正未...
台股暴跌外資大逃殺？楊金龍：回檔修正很健康 系統性風險還很遠
台股近期波動劇烈，資金大舉湧入， 傳出「四貸同堂」形成另類新常態，藍綠立委皆關切，是否會對金融穩定帶來衝擊？中央銀行楊金龍今（6/10）日在立法院財政委員會詢答時表示，金管會正密切注意當中，不過，對於台股最近回檔修正，「不能只是上、沒有下，我個人認為是健康的」；至於外資在台股大舉進出，他強調，6月外資匯出金額有50億美元，「就外資來講，50億美元不高」。
5月營收開獎股價兩樣情！華碩盤中挫逾4% 宏碁逆勢翻紅小漲2%
PC品牌雙雄華碩（2357）、宏碁（2353）昨（9）日同步公布5月營收，雖受前一波提前拉貨效應降溫影響，單月營收皆較4月回落逾15%，但在AI伺服器、高單價產品帶動下，年增率仍維持成長。《Yahoo股市》觀察兩檔個股今日股價表現兩樣情，華碩盤中挫逾4%，宏碁則開低翻紅漲逾2%。
台股崩盤運將好嗨！486先生傻眼反嗆 司機認「仇富」：有的人一夜致富不甘心
美股4大指數全下跌，亞股昨（8）日也面臨黑色星期一，一度重挫近2,700點。團購電商名人「486先生」陳延昶昨日分享，自己搭計程車上班，結果一上車司機第一句就是，「今天股市崩盤了」之後還興高采烈的講說跌快3千了，應該還會繼續跌，讓486先生直接反問，「股票跌你是在爽什麼」？
台股暴跌千點突「神V轉」！專家：第四法人正發力
財經中心／王妤倢報導台股今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點，引發不少投資人高度恐慌，擔憂台股將就此迎來熊市崩跌行情。不過，面對市場如此劇烈的震盪，知名財經作家狄驤卻逆風在社群發文高喊：「又是一次經典的財富重分配！」並自爆站「這1方」。同時，他更直言大批散戶組成的「第四法人」此時此刻正在強力發力。