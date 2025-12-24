台股盤中量縮震盪 PCB材料、記憶體等走勢搶眼 台積電平盤

美國司法部公開最新一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件，其中一張提及美國總統川普的卡片，再度掀起輿論風暴。這張卡片據稱是已故性犯罪富豪艾普斯坦，寄給同樣因性侵入獄、正在服終身監禁刑期的前美國體操隊隊醫納薩爾（Lawrence Nassa），內容以粗俗文字影射川普，引發外界高度關注。不過，司法部隨後在X發表聲明，指出部分文件包含在2020年大選前夕提交給聯邦調查局（FBI）、針對川普總統的不實且聳動指控，毫無根據，但聲明並未具體指出指的是哪些文件。川普12月22日也親自回應外界對艾普斯坦檔案的質疑。面對媒體詢問，川普表示，他並不樂見相關照片被公開。並強調很多人都曾無辜地跟艾普斯坦合影、見面，他們可能是備受尊敬的銀行家、律師。川普再次重申，自己早年已與艾普斯坦決裂，甚至將對方逐出海湖莊園，否認與其後續犯罪行為有任何關聯。柯林頓已承認曾搭乘艾普斯坦的私人飛機，但透過發言人表示，對艾普斯坦的犯罪行為毫不知情。不過，布朗大學政治學教授施奈德（Corey Brettschneider）指出，這批檔案的釋出可能帶來重大政治後果，甚至對期中選舉造成衝擊，部分共和黨選民可能因此感到失望，選擇不出門投票。

