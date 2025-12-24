台股盤中量縮震盪 PCB材料、記憶體等走勢搶眼 台積電平盤
美股標普指數收盤再創歷史新高，台股今天（24日）開高走高，高點來到28486點，上漲175點，隨後大盤漲勢收斂，指數回到平盤附近；權值股小漲，PCB上游材料、記憶體等走勢搶眼，櫃買指數續創今年新高。台積電早盤漲10元至1500元，隨後回到平盤附近。
台股今天以28383.61點開高，盤中漲至28486.38點，勁揚逾170點，進一步朝11日的歷史盤中高點28568點靠攏，隨後漲勢收斂。
截至上午10時30分，台股加權指數上漲17.56點，至28328.03點，漲幅0.06%，電子股漲0.12%，金融股下跌0.39%、櫃買指數漲逾0.5%，盤中高點至270.25點，續創今年新高。
台積電今天早盤上漲10元，站上1500元，隨後回到平盤附近，鴻海、台達電漲1%以內，大立光勁揚逾2%，聯發科走跌。
PCB族群續強，台光電創高，盤中寫下1690元天價，台燿勁揚逾4%，金像電、尖點、金居、毅嘉等走揚。
DRAM族群方面，南亞科、華邦電漲逾3%，模組廠威剛大漲觸漲停223.5元，十銓漲逾6%，群聯漲近9%。
營建股勁揚，京城、愛山林、日勝生、華固、達麗、欣巴巴等走強。
航運族群走勢相對搶眼，陽明漲逾4%，萬海、長榮力守紅盤之上。
觀察高價股走勢，股王信驊盤中小漲，至6890元；貿聯-KY勁揚逾5%，光聖、群聯上漲約7%，雙鴻走跌，盤中力守千元大關，台股保有「26千金股」。
