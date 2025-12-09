台股總市值創新高飆92.1兆！00981A 前五大成長股全包

台股示意圖。資料照



台股12月震盪中逐步回穩收復兩萬八大關，加權指數距離收復前高28554.61點，僅剩約400點的距離，台股上市公司的規模卻提早一步創高，最新總市值首度飆破92兆元大關，正式改寫歷史新高紀錄。

值得注意的是，近半年來市值增加最多的前五大個股，全都是主動統一台股增長ETF(00981A)名下持股，而統一00981A自身規模也連續兩天創高，至今已超越407億元，今日(12/09)盤中成交量也衝上ETF第一名，穩坐人氣王寶座。

回顧台股近半年來的多頭行情，加權指數從2萬1千點衝上2萬8千點，推動上市公司總市值在昨天(12/08)飆上92.1兆元。且根據臺灣證券交易所公告的數據顯示，近半年以來市值規模增加最為顯著的就是權值王台積電，規模狂增約13.7兆；第二至第四名則分別為台達電增加1.6兆元、鴻海增加1.1兆元，日月光投控及緯穎的市值也有約0.4兆元的成長。

同時，這五檔規模成長動能最強勁的上市公司，也全都是主動式ETF之王統一00981A數月前就建倉持有的個股。今年五月底才剛掛牌上市的台股統一00981A，憑藉精準選股眼光，從發行價10元快速飆升，如今股價已超過16元，漲幅高達6成，績效表現輾壓台股ETF全體老將新兵。如今，統一00981A的換股動作，更已成為市場關注焦點，牽動投資人敏感神經。

統一投信表示，近期台股波動加劇，相當考驗投資人選股眼光。建議民眾不妨透過定期定額方式，布局績效優良的主動式基金或ETF，並趁拉回時加碼買進，會是更理想的投資策略；且透過時間複利，也才能在震盪中享受台股長線向上的成長果實。

