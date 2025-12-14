台股總市值破91兆！一週狂噴0.78% 最大贏家是它上漲4.3%
財經中心／余國棟報導
上週集中交易市場總成交金額為2兆4,951.78億元，全體上市股票成交金額為2兆3,414.71億元，股票成交量週轉率為2.90%。根據台灣證券交易所統計，114年12月12日發行量加權股價指數收盤為28,198.02點，較(114年12月5日)的27,980.89點上漲217.13點，漲幅約為0.78%。產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲4.37%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌4.53%為最大，未含金融類指數上漲159.94點，漲幅約為0.65%，未含電子類指數上漲51.13點，漲幅約為0.27%，未含金融電子類指數下跌114.40點，跌幅約為0.83%。
各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類8,692.16億元，占全體上市股票交易金額37.12%，第二名，電子零組件類4,610.72億元，占全體上市股票交易金額19.69%，第三名，電腦及週邊設備類2,095.73億元，占全體上市股票交易金額8.95%。
成交量週轉率前三名產業為，第一名，玻璃陶瓷類25.71%，第二名，電子零組件類9.64%，第三名，半導體類9.49%。累計今年年初開盤迄今共231個交易日，集中市場總成交金額為95兆2,182.69億元，市場日平均成交金額為4,122.00億元，股票成交量週轉率為109.12%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。
114年12月12日全體上市公司市場總值為新台幣91兆8,369.06億元，較(114年12月5日)市值91兆942.94億元增加7,426.11億元，增幅約為0.82%。
