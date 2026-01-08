台股總市值超越法國成全球第七 交易量能暴衝惹隱憂 林修銘評「快樂的挑戰」但須高度警覺

台灣證券交易所今（8）日舉辦新春記者會，董事長林修銘、總經理李愛玲等高層皆出席。（攝影／李海琪）

2025年台股於大盤指數、成交量與集中市場市值3方面皆創下歷史新高。董事長林修銘表示，台股過去一年價量齊揚、屢創新高，台股指數收關在28,963.6點、集中市場市值達94.36兆元，台灣資本市場的韌性展現出立足亞州放眼全球的實力。

媒體聯訪環節，林修銘被問及是否對於台股衝上三萬二、甚至三萬五有信心？

他原先以「會努力」、「未來會受到很多因素影響」等回應，但在被說感覺不是很有信心後，他轉而喊話，「我們充滿著信心」，台灣股市近期急速成長並非是「投資人在嗨漲」，而是AI、半導體相關應用等因素導致，且與國際股市趨勢有所連結，期待產業也能藉由資本市場得到足夠支援。

廣告 廣告

台灣總市值挑戰百兆，打敗法國成為全球排名第七

台灣證券交易所今（8）日舉辦新春記者會。林修銘致詞指出，過去一年國際政治與經濟充滿挑戰，不管是地緣政治衝突升溫、貿易保護主義抬頭等因素，使國際金融市場震盪不斷，但是台灣資本市場展現的韌性，顯現立足亞州放眼全球的實力。

林修銘表示，台股短時間內，尤其一月台股交易這幾天，總市值挑戰100兆新台幣規模，如此規模也讓台灣於全球市值排名前進一名，成為全球第七名。

普惠金融方面，2025年證券戶開戶人數達1,377萬人，占總人口比例的六成。籌資市場表現也相當熱絡，申請上市數量來到45家，為2008年以來新高；新上市公司數量則為34家。IPO金額也創下歷史新高，達850億元，是2024年的近2倍。

總經理李愛玲指出，在籌資熱絡、股市亮眼的情況下，全體上市公司也繳出佳績，2025年必定再創新高，因為截至前11月，上市公司營收已達42.98億元，已然超過上年全年成績，本益比來到23.22倍，股價淨值比3.03倍，為近五年新高。

根據最新各國股市市值排名，台股以總市值3.41兆美元擠下法國，排名第七，僅次於美國的72.53兆美元、中國21.21兆美元、日本7.55兆美元、印度5.38兆美元、英國4.45兆美元、加拿大4.08兆美元；排名第八的法國是3.39兆美元，第九是德國3.09兆美元、第十是南韓2.85兆美元。

8000億交易量能惹隱憂，林修銘評「快樂的挑戰」但須保持警覺

對於台股市值攀升至全球第七、日均量突破8,000億元是否隱含風險，林修銘直言，若台灣市值排名在後，即是警訊；但若市值在前，市場則必須保持高度警覺。

他說，台灣資本市場的優勢在於與國際脈動高度連結，且有產業基本面支撐，但也因此必須承擔國際政經情勢變化所帶來的波動風險。

林指出，面對包括美國對等關稅等全球性議題，台灣產業已展現調整與因應能力，即使歷經短期修正，市場仍能快速恢復韌性；至於證交所的關鍵任務，在於市場出現劇烈波動時，確保資訊揭露透明、交易制度公平，並強化投資人保護機制。

同時，隨成交量明顯放大，IT系統、資安與監理能量也面臨更高挑戰，證交所已持續強化相關準備，視其為台灣在全球資本市場占據關鍵地位下的「快樂的挑戰」。

台股沒「虛胖」具扎實基本面，林修銘對產業與資本市場有信心

針對台股站上三萬點、市場預期上看更高水位，林修銘表示，證交所作為平台，難以對具體指數點位作出預測，且未來會受到很多因素的影響，但從目前動能來看，整體趨勢仍然強勁。

他強調，近期台股快速上漲並非單一市場現象，而是與國際股市表現高度連動，反映全球產業發展脈動；無論是AI應用或整體半導體供應鏈，台灣產業具備長期競爭優勢，相關應用面向廣泛，也支撐企業營運表現。

對台灣資本市場的未來，他喊話「充滿信心」，並期待透過資本市場的國際連結，為產業提供更充足的成長動能與資金支持。

至於立委質疑台股結構是否「虛胖」，林修銘認為，台灣資本市場具有扎實的產業基本面支撐，且與國際資本市場高度連動，市場表現反映的是實體產業實力，整體而言仍屬合理。

他並指出，從美國NASDAQ、費城半導體指數的表現可看出，全球投資趨勢正隨著產業與社會變遷調整，台灣能與國際市場同步，其實值得肯定。

(原始連結)





更多信傳媒報導

柯文哲拜會立法院引發「綠白合」聯想 謝龍介估3月一審宣判成「分水嶺」

柯建銘「挾白自重」有望續任萬年總召？ 綠營人士：總預算及國防條例是觀察指標

掛俄羅斯國旗、俄艦護衛也沒用 委內瑞拉油輪仍被美軍扣押

