台股總開戶數1,366萬 寫紀錄
台股熱度持續升溫，據臺灣證券交易所統計，集中市場投資人10月開戶人數增4.91萬人，累計至10月底，集中市場總開戶數達1,366.21萬人，再創新高。
台股「光輝10月」表現強勁，單月大漲2,412點，吸引「內資螞蟻雄兵」持續湧入；與9月底總開戶數1,361.3萬人相較，10月新增開戶數高達4.91萬人，反映股民投資台股意願仍高昂。
從整體帳戶分布來看，台股投資人的年齡層分布廣泛。截至10月底，61歲以上的投資人總計402.23萬人、占比最高，達29.44％；41至50歲投資人達259.55萬人，占比19%，為第二大年齡層；51至60歲投資人達232.57萬人，占17%。
進一步觀察10月新增開戶的年齡層分布，顯示年輕世代是推動開戶數增長的主要動能。其中，20至30歲的族群新增開戶數最多，單月增加1.95萬人；其次則是19歲以下（含19歲）的族群，單月新增1.05萬人，凸顯台灣股市的投資人結構正持續年輕化。
