台股續創高拚3萬點？法人：台積電15日法說會觀察指標

（中央社記者潘智義台北2日電）台股今天漲386.21點，收在29349.81點，創收盤新高，並站上29000點整數關卡，台積電漲35元，再創1585元天價。法人認為，台積電獲利季季高，使本益比降低，股價上漲空間可望帶動台股再創高，不過大盤短線漲多明顯，近期需觀察是否能維持在5日線支撐點。

台股今天成交金額新台幣6488.44億元，加計盤後交易

金額達6697.81億元，為歷史第10大成交金額。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，投資人觀察台股能否在農曆年前攻上3萬點的同時，因台股短線漲多，也擔心有回檔壓力，但從技術面來看，5日線28877點是一個支撐的參考指標。

廣告 廣告

陳奕光指出，台積電獲利一季比一季高，帶動本益比降低，以本益比推股價，出現「台積電愈漲愈便宜」的另類情況，只要台積電1月15日法說會公布的最新財報依然亮眼，此現象將再延續。

2026年美國消費性電子展（CES）於1月6日至9日舉行，陳奕光認為，CES展明確秀出「AI向前行」，台廠商機可望從已熱門的伺服器商機，進一步擴增至個人電腦（PC）、智慧家庭、自駕車等領域。台股的AI利多可望「由虛到實」，台灣成為AI的軍火庫。在AI大通膨效應下，被動元件、印刷電路板（PCB）等族群都將受惠。

不過，陳奕光提醒，台股短線漲多，且過度集中在電子股，加上日圓升值效應下，是否出現訂單轉移也有待觀察。（編輯：潘羿菁）1150102