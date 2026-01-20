台股續創高收31759點 國泰調查曝「庶民信心」：近4成憂回測兩萬五

台股近期不斷創新高，投資人雖對股市整體看好，但也伴隨大幅回檔的擔憂，有種「牛市恐高症」之感。（圖片來源／信傳媒編輯台）

台股今（20）早盤開低走低，加權指數以31,584.34點小跌開出，隨後在賣壓出籠下，盤初一度下探至31,340點附近，跌點擴大，但約10點半過後跌勢收斂並由黑翻紅，最終上漲120.7點，收在31,759.99點、漲幅0.38%，並改寫收盤新高，成交值達新台幣7,771.05億元。

觀察三大法人籌碼面，三大法人再次合計賣超154.97億元，其中外資賣超39.83億元，累計2日賣超317.78億元。投信賣超力道最重85.82億元，已經累計連18賣，累計賣超金額達約995億元。

權值雙雄領軍逆轉、台積電股價再創高

權值股方面，台積電（2330）開低走高，於盤中力守平盤約1,760元，最終由黑翻紅，收1,775元、上漲15元、漲幅0.85%，再寫收盤紀錄，持續扮演撐盤要角；二哥聯電（2303）有外資撐腰，加上CPO題材加持，量能持續放大，盤中一度觸及漲停68.7元，終場漲8.48%、收67.8元。

不過，其他大型電子權值股表現分歧，鴻海收223.5元、下跌6元、跌幅2.61%；廣達收277.5元、下跌4.5元、跌幅1.60%；聯發科則以1,485元平盤作收。

另一方面，市場擔憂美國可能對記憶體課徵高關稅，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體族群一度震盪，力積電（6770）也開低，但因低檔買盤承接，紛紛於盤中拉回。

南亞科早盤直接以跌停價247.5元開出，終場以272元，下跌1.09％或3元作收；華邦電收113元，下跌3.5元，跌幅3％。而力積電則逆勢攻高，終場收漲停價68.2元，雖被列為處置股，仍爆出19萬3125張大量，還有近1.4萬張掛買。

金融股則相對偏弱也壓抑指數攻勢，富邦金收94元、下跌1元、跌幅1.05%，國泰金收76.6元、下跌0.8元、跌幅1.03%。整體類股面上，電子類股指數上漲0.58%，金融類股指數下跌0.70%，顯示盤面資金仍偏向電子權值與題材股輪動，但金融族群續呈整理。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超39.83億元；投信賣超85.82億元；自營商賣超（合計）29.32億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.85億元、自營商（避險）賣超7.47億元。

股市樂觀與風險偏好同步走高，近四成憂心回測二萬五

國泰金控今日公布1月國民經濟信心調查結果，其中民眾對台股「情緒面」明顯偏多。台股樂觀指數升至37、風險偏好指數亦走強至23.9，雙雙落在調查以來相對高位，反映投資人願意承擔風險、追價意願回溫。

國泰金表示，市場對於2026年獲利正面看待，股市樂觀情緒與風險偏好上升，Fed於12月降息，且市場正面看待2026年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚。

不過，若把高、低點分布攤開，市場其實更像是在「看多趨勢、擔心波動」。根據數據，高點端有49%受訪者認為2026年上半年加權指數高點將落在30,000點以上，其中32%集中在30,000至31,000點、另有17%上看31,000點以上，顯示對上行空間並非少數派。

但低點端同時存在明顯的尾端風險意識，儘管最多人（23%）認為低點可守在27,000點以上，仍有39%預期低點可能跌破25,000點，只是其中僅12%認為會跌破23,000點，可見雖然會擔心會回檔、但也並非押注深跌。

另一方面，調查也顯示，民眾對今年經濟成長平均預期3.06%、通膨平均預期2.17%（且逾半數認為通膨高於2%），相較於主計總處去（2025）年11月預測值，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

