台股續衝+美元走弱！新台幣觸及31.4元字頭 拉出連四升、創年初來新高

新台幣終場收31.47元、升3.8分，連續四天收紅。廖瑞祥攝



地緣政治紛擾不斷，又本週重量級科技股財報將陸續出爐，以及美國聯準會（Fed）將召開利率政策會議，國際美元續弱，熱錢回流台股，再推升新台幣匯率走揚，匯價今（1/27）日以持平開出，接著反映國際盤，在外資大舉匯入下，早盤升破31.5字頭，午後更一度觸及31.4元整數關卡，升幅超過1角，不過，進出商連日進場買匯，央行也在尾盤調節，終場收31.47元、升3.8分，連續四天收紅，總成交值擴至20.72億美元。

本週投資人關注重量級科技股即將公布的財報，以及Fed的利率決策會議，是否會透露降息的路徑，加上全球地緣政治風險仍在，市場避險需求增加，美元指數一度貶破97價位，日圓升值則有美日協同干預等因素，使得亞幣出現盤整。

台股今日開高走開，再度延續大漲氣勢，新台幣匯率也不遑多讓，外資回頭買超，匯價一早以31.508元、持平開出，在熱錢匯入下，盤中再度升破31.5元，午後更是觸及31.4元，由於進口商連日買匯，加上央行在尾盤進行調節，尾盤的漲勢收斂，收在31.47元，連續四個交易日收紅，續創收下年初以來的新高。

匯銀人士表示，近期新台幣反映國際盤和資金面，首先，受到避險情緒升溫，國際美元一度貶至96.9價位，人民幣兌美元中間價續創新高，加上日圓在市場預期日本央行干預之下，使得亞幣全面偏升，新台幣由貶轉升，加上外資轉回買超，資金匯入帶動匯價走揚，短期內仍會維持盤中1角左右的震盪幅度。

根據央行統計，美元指數小跌0.03%、歐元升0.21%，亞幣漲跌互見，星幣跌0.15％、新台幣跌0.12％、人民幣持平，韓元和日圓分別貶值0.23％、0.31％。

